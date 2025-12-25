logo
Vrhovni sud RS: Modričanin pravosnažno osuđen na devet godina zatvora zbog ubistva na traktorijadi

Vrhovni sud RS: Modričanin pravosnažno osuđen na devet godina zatvora zbog ubistva na traktorijadi

Autor Brankica Spasenić
0

Vrhovni sud RS pravosnažno je osudio Mursala Mašića (49) iz Modriče na devet godina zatvora zbog ubistva Nazifa Omičevića (58).

Mursal Mašić osuđen zbog ubistva Nazifa Omčevića Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Zločin se dogodio o oktobru prošle godine na traktorijadi u mjestu Jakeš kod Vukosavlja, a žrtva je 13 puta ubodena nožem.

Vrhovni sud RS je odbio žalbe odbrane i potvrdio prvostepenu presudu koju je ranije donio Okružni sud Doboj.

U presudi se navodi da je Mašić djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, usljed emocionalne uzbuđenosti i alkoholisanosti.

"Optuženi je držeći nož u ruci žrtvi zadao 13 rana. Ubo ga je u predjelu lijeve nadlaktice, grudnog koša, lijeve natkoljenice, te mu je nanio povrede i na kažiprstu desne ruke i ubodno reznu ranu na leđima. Omičević je podlegao usljed masivnog iskrvarenje", navodi se u presudi.

Optuženi i žrtva su kobnog dana zajedno pili alkohol, a ranije su bili u lošim odnosima.

Tagovi

Modriča presuda ubistvo

