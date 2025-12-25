Vrhovni sud RS: Modričanin pravosnažno osuđen na devet godina zatvora zbog ubistva na traktorijadi

Vrhovni sud RS pravosnažno je osudio Mursala Mašića (49) iz Modriče na devet godina zatvora zbog ubistva Nazifa Omičevića (58).

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Zločin se dogodio o oktobru prošle godine na traktorijadi u mjestu Jakeš kod Vukosavlja, a žrtva je 13 puta ubodena nožem.

Vrhovni sud RS je odbio žalbe odbrane i potvrdio prvostepenu presudu koju je ranije donio Okružni sud Doboj.

U presudi se navodi da je Mašić djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, usljed emocionalne uzbuđenosti i alkoholisanosti.

"Optuženi je držeći nož u ruci žrtvi zadao 13 rana. Ubo ga je u predjelu lijeve nadlaktice, grudnog koša, lijeve natkoljenice, te mu je nanio povrede i na kažiprstu desne ruke i ubodno reznu ranu na leđima. Omičević je podlegao usljed masivnog iskrvarenje", navodi se u presudi.

Optuženi i žrtva su kobnog dana zajedno pili alkohol, a ranije su bili u lošim odnosima.