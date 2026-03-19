Tragedija kod Zenice: Mladić poginuo nakon što ga je udario kamion

Dvadesetčetvorogodišnji pješak Š.M. poginuo u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Nemili kod Zenice, kada ga je udario kamion "iveko" kojim je upravljao tridesettrogodišnji Banjalučanin E.B.

Izvor: MUP KS

U Operativnom centru MUP-a Zeničko-dobojskog kantona je rečeno da se saobraćajna nesreća dogodila dvije minute iza ponoći na lokalitetu Stara stanica.

Uviđaj je obavila ekipa Policijske uprave Zenica, pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

Dežurni ljekar Službe hitne pomoći Zenica konstatovao je smrt pješaka na mjestu nesreće.

(Srna)