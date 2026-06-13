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Protesti u Albaniji: Novi sukob demonstranata sa policijom kod gradilišta Trampovog zeta (Video)

Protesti u Albaniji: Novi sukob demonstranata sa policijom kod gradilišta Trampovog zeta (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Srušena ograda oko lokacije za izgradnju luksuznog odmarališta koje planira zet Donalda Trampa, Džared Kušner.

Veliki protesti u Albaniji Izvor: X/FilteredZero/Printscreen

Danas je grupa od oko 200 demonstranata u Albaniji srušila metalnu ogradu oko lokacije za izgradnju luksuznog odmarališta koje planira Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa, piše britanski "Gardijan". Mještani sela Rjola koje se nalazi blizu plaža i borovih šuma na sjeverozapadu Albanije su danas protestovali protiv ovog najavljenog protesta u sklopu masovnih demonstracija koje su u Albaniji počele od početka juna.

Demonstranti su na početku protesta mahali zastavama Albanije i uzvikivali "Revolucija". Nakon toga je protest eskalirao kada je grupa ljudi srušila metalnu ogradu i prepreke od bodljivake žice koja je postavljena oko lokacije za projekat zeta američkog predsjednika.

Izbio je i žestok sukob sa policijom. To nije sprečilo mještane sela Rjola da se zaustave o čemu su pričali i njihovi predstavnici.

"Protesti se neće zaustaviti dok stanovnici sela Rjol ne budu obeštećeni. Mi predstavljamo 200 porodica čije zemljište je oteto", izjavio je jedan od vlasnika zemljišta na kom bi trebalo da se izgradi luksuzno odmaralište.  

Ovi protesti u Albaniji nose naziv "Flamingo revolucija" zbog flamingosa koji žive u zaštićenom području. Pobuna je počela krajem maja na ostrvu Zvernec kod Valone, a u međuvremenu su se proširili na skoro cijelu Albaniju. 

Demonstranti traže potpunu obustavu projekta, promjenu zakona o investicijama i zaštiti životne sredine uz ostavku premijera Edija Rame. On je dosad odbio da podnese ostavku.

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Albanija protesti hotel

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