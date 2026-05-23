Evropska unija šalje vojnu pomoć Tirani: Savjet EU odobrio milione za oklopna vozila i opremu Albanije

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Savjet EU usvojio je treći paket pomoći vrijedan 21 milion evra za Oružane snage Albanije.

Novi milioni iz Brisela: Savjet EU šalje oklopna vozila Albaniji

Savjet Evropske unije usvojio je treći paket bilateralne pomoći u okviru Evropskog mirovnog instrumenta u vrijednosti od 21 milion evra za podršku Oružanim snagama Albanije. Sa ovim novim finansijskim sredstvima, ukupna dosadašnja podrška Brisela namijenjena ovoj zemlji dostiže iznos od 49 miliona evra.

Novim paketom pomoći predviđena je isporuka lakih oklopnih višenamjenskih vozila, zatim taktičkih i inžinjerskih vozila, kao i prateće opreme, obuće i usluga održavanja za potrebe albanskih vojnih snaga.

Iz Savjeta Evropske unije su saopštili da je primarni cilj ove mjere jačanje odbrambenih kapaciteta Albanije i unapređenje sposobnosti njenih oružanih snaga da blagovremeno i efikasno učestvuju u međunarodnim operacijama, uključujući i zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku Evropske unije.

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas ocijenila je da je Albanija blizak i pouzdan partner, ističući da ova saradnja direktno doprinosi evropskoj stabilnosti.

Sam Evropski mirovni instrument, koji je uspostavljen 2021. godine, omogućava Evropskoj uniji da finansira jačanje odbrambenih kapaciteta trećih zemalja i međunarodnih organizacija u svrhu očuvanja mira i stabilnosti na globalnom nivou. Podsjećamo, Brisel je ranije za Albaniju odobrio dva paketa finansijske pomoći u vrijednosti od 13 i 15 miliona evra.

