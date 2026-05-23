Ko god je prišao "toksičnoj dami" završio je u agoniji: Trovanje 23 ljekara, bizarna smrt i slučaj bez odgovora

Misterija "toksične dame" Glorije Ramirez i dalje izaziva pažnju javnosti, nakon što je njen prijem u bolnicu doveo do iznenadnog oboljevanja i kolapsa medicinskog osoblja, što je kasnije pokrenulo brojne teorije o mogućem uzroku trovanja.

Izvor: Printskrin/ Youtube/ Fascinating Horror

Slučaj koji se odigrao 19. februara 1994. godine u kalifornijskom gradu Riversajdu i danas predstavlja jednu od najmisterioznijih epizoda u istoriji medicine, za koju naučna zajednica nema jedinstveno objašnjenje. Glavna akterka ove bizarne priče bila je Glorija Ramirez, tridesetjednogodišnja majka dvoje djece kojoj je dvije godine ranije dijagnostikovan terminalni stadijum raka grlića materice.

Dramatičan prijem u bolnicu

Kada je Glorija oko 23 časa dovezena u Opštu bolnicu Riversajd zbog naglog pogoršanja stanja, ljekari su se suočili sa pacijentkinjom čiji su vitalni znaci bili kritični. Međutim, tokom pokušaja reanimacije, osoblje je primijetilo zastrašujuće anomalije. Njeno tijelo je bilo prekriveno čudnim masnim sjajem, a iz usta se širio specifičan miris voća i bijelog luka.

Pravi šok uslijedio je prilikom uzimanja krvi. Iz epruvete se osjetio nepodnošljiv miris amonijaka, dok su u samom uzorku krvi bile vidljive neobične, kristalizovane čestice.

Zdravstveni kolaps medicinskog osoblja

Situacija je ubrzo prerasla u haos. Medicinska sestra koja je stajala pored pacijentkinje prva je pala u nesvijest, a ubrzo su slične simptome osjetili i ostali prisutni. Ukupno 23 zaposlena pretrpjela su različite stepene trovanja, a petoro je moralo na bolničko liječenje. Najteže posljedice osjetio je doktor Gorčinski, kome su trajno oštećeni unutrašnji organi i zglobovi.

Zbog nevidljive opasnosti, odjeljenje je evakuisano, a ljekari su nastavili rad pod zaštitnim maskama. Nažalost, uprkos svim naporima, Glorija je preminula sat vremena nakon dolaska.

Misterija "toksične dame" i zvanične teorije

Mediji su nesrećnu ženu odmah prozvali "toksična dama". Istraga koju su sproveli timovi u hemijskim odijelima nije pronašla nikakav spoljni izvor otrovau prostorijama bolnice. Pojavio se i bizaran podatak da su simptome trovanja osjećale uglavnom žene, dok su muškarci u istoj prostoriji prolazili bez posljedica.

Zvanični izvještaj Ministarstva zdravlja, koji je incident pripisao "masovnoj histeriji", naišao je na oštar otpor i ogorčenje obolelih medicinskih radnika, koji su tvrdili da su njihove fizičke povrede itekako stvarne.

Šta su otkrile laboratorijske analize

Kasnija istraživanja pokušala su da daju racionalno utemeljenje ovom fenomenu. U krvi Glorije Ramirez pronađeni su lijekovi protiv bolova i mučnine, ali i ekstremno visoka koncentracija dimetilsulfona. Naučnici su pretpostavili da je ona koristila DMSO (DMSO - dimetilsulfoksid), nekonvencionalni gel za ublažavanje bolova, koji bi mogao objasniti miris bijelog luka i masnu kožu.

Prema ovoj teoriji, kombinacija lijekova i kiseonika koji su joj ljekari dali u hitnoj pomoći mogla je dovesti do hemijske lančane reakcije, pretvarajući supstance u tjelu u toksični gas. Ipak, ova teza ima veliku manu - hemijske reakcije ovog tipa obično traju satima, dok je osoblje u Riversajdu kolabiralo za svega nekoliko minuta.

Glorija Ramirez počiva u svom rodnom gradu, a njena smrt i događaji koji su je pratili ostaju neriješena zagonetka koja balansira na granici između medicinske nauke i paranormalnog.

(Kurir/MONDO)