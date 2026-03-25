Fenomen "Dr Gugl" u Srpskoj: 73,5 odsto građana dijagnozu prvo traži na internetu

Novi podaci pokazuju da se stanovnici Republike Srpske u velikoj mjeri oslanjaju na internet kada je u pitanju zdravlje. Tokom 2025. godine, više od dvije trećine korisnika interneta koristilo je mrežu za "konsultacije" prije odlaska ljekaru.

Globalni trend, poznatiji kao "Dr Gugl", čvrsto se ukorijenio i na našim prostorima. Statistike pokazuju da 70–80% korisnika interneta u svijetu simptome provjerava onlajn, a situacija u Republici Srpskoj gotovo u potpunosti prati ovaj svjetski prosjek.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2025. godinu, 73,5 odsto korisnika interneta u Srpskoj tražilo je informacije o opštem zdravlju. Fokus pretraga bio je na:

Simptomima gripa i virusnih infekcija.

Problemima sa visokim pritiskom.

Upotrebi tableta protiv bolova.

Informacijama o operacijama, ishrani i mjerama za poboljšanje imuniteta.

Nagli porast interesovanja za mentalno zdravlje

Posebno značajan podatak je da je 37% korisnika mrežu koristilo za informisanje o mentalnom zdravlju. Najčešće teme pretrage uključuju:

Depresiju i anksioznost.

Upravljanje stresom.

Poremećaje ishrane.

Ovi podaci ukazuju na to da se internet sve više doživljava kao „prva linija odbrane“ i diskretan način za dobijanje početnih informacija o osjetljivim temama.

Iako internet nudi brzinu i mnoštvo informacija, stručnjaci upozoravaju na opasnosti. Pogrešne informacije mogu dovesti do pogrešnih zaključaka, nepotrebne panike ili, u gorem slučaju, odlaganja adekvatnog medicinskog tretmana.

Internet može biti koristan kao putokaz ka pravoj ordinaciji, ali nikada ne može zamijeniti stručno mišljenje. U slučaju bilo kakvih ozbiljnijih simptoma, neophodno je obratiti se isključivo ljekaru.