Statističari objavili podatke: Trećina svih preduzeća u Srpskoj bavi se trgovinom

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Gotovo trećina svih registrovanih preduzeća i preduzetnika u Republici Srpskoj i skoro jedna petina svih zaposlenih je iz trgovine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

statistika, ekonomija, BDP Izvor: CBBIH, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

U Republici Srpskoj trgovina ima trend rasta gotovo svih ekonomskih pokazatelja i očekuje se da ih i dalje zadrži.

Najveće učešće u ukupnom prometu trgovine na malo prošle godine bilo je u nespecijalizovanim prodavnicama, odnosno velikim trgovačkim centrima koji se bave prodajom robe široke potrošnje, objavljeno je u časopisu "Pokazatelj".

Evidentan je kontinuiran rast i plata i broja zaposlenih u trgovine od
2020. godine.

Prema dostupnim podacima, investicije u oblasti trgovine u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu zabilježile su pad od 7,1 odsto, nakon što su 2023. godine imale rast od rekordnih 38,5 odsto.

U ukupno ostvarenom prometu u Republici Srpskoj prošle godine, oblast trgovine učestvuje sa najvećih 45,2 odsto.

Trgovina ima i najveći doprinos u dodatoj vrijednosti po faktorskim troškovima od 25 odsto.

Jedini pokazatelj gdje je ova oblast na posljednjem mjestu jeste stopa profitabilnosti i u prošloj godini je bila 9,8 odsto.

