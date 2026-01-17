Statistika ipak može biti zanimljiva: Upoznajte tandem koji je „oživio“ brojeve Republike Srpske

Statistika se često doživljava kao apstraktna i „suva“, rezervisana za tabele, grafikone i stručnjake. Ipak, dvojac Zavoda za statistiku Republike Srpske uspješno ruši tu predrasudu, pokazujući da se iza svakog podatka krije stvarna životna priča.

Kroz kreativne objave na društvenim mrežama, Zavod je uspio da približi statistiku široj javnosti, posebno mlađim generacijama, ne odstupajući od svoje osnovne misije – tačnosti, pouzdanosti i profesionalnosti.

O tome kako je nastala ideja da statistika dobije „ljudsko lice“, kakvi su izazovi, kako se biraju teme, te kako se nose s kritikama, za Mondo su govorili Ognjen Ignjić i Simona Joksimović, članovi tima Zavoda za statistiku Republike Srpske zaduženi za komunikaciju i kreiranje sadržaja.

Kako je nastala ideja da Zavod za statistiku RS na društvenim mrežama komunicira na ovako kreativan i moderan način?

Ognjen: "Prvobitna ideja je potekla od direktora Zavoda Darka Milunovića. Cilj je da se Zavod otvori ka javnosti i da se približimo korisnicima. Ako ćemo pošteno reći, prosječnom čovjeku statistika djeluje kao nešto strano i apstraktno. Mi se trudimo da pokažemo da to nije tako i da se iza svakog podatka krije jedna konkretna priča. Trebalo nam je vremena kako bismo se pozicionirali i dobili povjerenje pratilaca, ali iz ovog ugla možemo reći da smo zadovoljni postignutim. I nije to samo pristup na društvenim mrežama. Zavod svake godine radi niz aktivnosti kako bi promovisao statistiku. Svakog novembra organizujemo statističku konferenciju, dva puta godišnje objavljujemo statistički časopis „Pokazatelj“. Dakle, trudimo se na različite načine i kroz različite kanale komunikacije da se kao institucija otvorimo javnosti i da statistiku predstavimo na zanimljiv način."

Šta je bio najveći izazov kada ste počeli da pravite sadržaj koji spaja statistiku i društvene mreže?

Ognjen: "U početku ni sami nismo bili sigurni kako će to sve izgledati. Ipak, namjera je od starta bila jasna, da Zavod i statistiku predstavimo javnosti na zanimljiv način. Svakom novom objavom napredovali su i naši vizuali i sam sadržaj. Najveći izazov jeste privući pažnju korisnika, a ne preći granicu profesionalnog."

Kako birate teme koje će biti zanimljive široj publici, a istovremeno ostati tačne i profesionalne?

Simona: "Zavod je u toku 2025. godine objavio 468 različitih statističkih saopštenja, biltena, pregleda i složenih publikacija. Dakle, materijala nam ne fali. Potrebno je samo naći odgovarajući kontekst putem kojeg predstaviti određeni podatak, temu ili priču. U velikom broju slučajeva i sami medijski natpisi nas usmjere u određenom pravcu, nakon čega se i mi iz statističkog ugla priključimo temi koja privlači pažnju javnosti. Objave se uglavnom odnose na društvene i ekonomske teme od značaja za Republiku Srpsku. Naš zadatak, uostalom kao i samog Zavoda, jeste da damo tačne i pouzdane podatke, ne baveći se analizom i tumačenjem, već to ostavljamo korisnicima. Trudimo se da predstavimo teme sa kojima mogu da se poistovjete naši pratioci. Teme koje se tiču porodice, djece, brakova, razvoda, međuljudskih odnosa, zaštite životne sredine. Ponekad je to kroz neku narodnu izreku, pjesmu, film, neku našu karakternu osobinu kao naroda i slično."

Kako izgleda vaš kreativni proces – od sirovih statističkih podataka do objave koja privuče pažnju?

Ognjen: "Kreativni proces funkcioniše kao i u medijskim redakcijama. Nekada ujutru dogovaramo sadržaj koji ćemo objaviti, a ponekad već imamo sve dogovoreno. To zavisi i od dinamike saopštenja koja Zavod objavljuje, tema koje su zastupljene u javnom prostoru ili jednostavne ideje koja sine u određenom trenutku. Ponekad nam se i kolege i Zavoda jave sa određenim prijedlozima."



Kako ste podijelili uloge u timu i koliko je važna međusobna saradnja u kreiranju sadržaja?



Simona: "Kao i u svakom poslu, saradnja je ključna. Teme zajednički predlažemo, a nakon dogovorene teme, prelazimo na vizuale. Često nam se mišljenja razlikuju, što na kraju doprinosi boljoj objavi. Ipak, iza svake objave stoji obostrana saglasnost i oko sadržaja i oko vizuala."

Da li ste primijetili da se kroz društvene mreže povećalo interesovanje javnosti za statističke podatke?

Simona: "Zaista je primjetno da promocija statistike na ovaj način privlači pažnju i daje rezultate. Naši pratioci i korisnici su različite dobi, obrazovnih i profesionalnih profila, kao i interesovanja. Osim fizičkih lica, naši pratioci su i profili drugih javnih institucija, potom naučnih i obrazovnih institucija, poslovnih sistema i medija. To govori u prilog činjenici da statistika, kada se predstavi na odgovarajući način, može da bude zanimljiva širokom krugu korisnika. Posebno treba istaći da mladi pokazuju interesovanje za naše objave, što je vjerovatno i najveći „plus“, ukoliko uzmemo u obzir način na koji se statistika, uopšteno, percipira."

Kakve su reakcije građana i da li vas je neka posebno iznenadila ili obradovala?

Ognjen: "Reakcije pratilaca i korisnika statističkih podataka su veoma pozitivne. Često dobijamo pohvale za svoj rad od ljudi različitih profila. Posebno nas obraduju pohvale od ljudi koji nemaju potrebu za statističkim podacima, a vrlo rade prate naš sadržaj. Često nas navode kao primjer pozitivne priče, a posebno nam prijaju pohvale kolega iz drugih statističkih institucija, i, naravno, kolega novinara."

Nedavno ste imali i jednu objavu koja je izazvala niz negativnih komentara. Kako se nosite sa kritikama?

Ognjen: "Poslije svake objave uzimamo u obzir i pozitivne i negativne komentare i kritike. To doživljavamo kao sastavni dio našeg posla kroz učestvovanje na društvenim mrežama. Srećom, negativni komentari nisu česti. Svakako, pažljivo ih slušamo, razdvajamo konstruktivne od nekonstruktivnih i trudimo se da iz njih učimo. Razumijemo da su nekada moguća različita tumačenja naših objava, kao što je to bio slučaj i sa „probušenom kašikom“, ali cilj na kraju ostaje uvijek isti, da predstavimo statističke podatke, a ne lične stavove."

Pokrenuli ste i novu rubriku “Čudne stvari”. Recite nam nešto više o njoj, te da li u budućnosti možemo očekivati još inovativnog sadržaja od Zavoda za statistiku RS?

Simona: "Riječ je o rubrici inspirisanoj planetarno popularnom serijom. Na taj način pokušavamo da Republiku Srpsku predstavimo drugačijom od onoga što bi korisnici očekivali ili od onoga što svi mislimo da znamo. Nastojimo da prikazujemo statistiku koja nije „main-stream“, a koja i u tom slučaju daje zanimljive podatke o Republici Srpskoj kroz različite oblasti. Time nastojimo doprinijeti boljem upoznavanju Republike Srpske, jer statistika zaista ima tu moć. Do sada smo imali nekoliko rubrika, poput „Da li znate“, „Nekad i sad“ i druge. I u buduće ćemo sigurno tražiti način kako bismo statistiku predstavili na zanimljiv i afirmativan način."

