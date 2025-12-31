Statistika otkriva: Više trećih beba, brakovi kraći, a štednja rijetka

U Srpskoj je u 2024. godini 22,9 odsto porodilja rodilo treće ili neko naredno dijete, a u odnosu na 2015. broj majki koje su rodile troje i više djece je porastao za 6,9 odsto, navedeno je u publikaciji Republičkog zavoda za statistiku "Ovo je Republika Srpska".

Izvor: Shutterstock

U 2015. godini procenat majki koje su rodile troje ili više djece iznosio je 16 odsto od ukupnog broja onih koje su rađale.

Posmatrajući starosne grupe, u 2015, kao i u 2024. godini, najveći broj majki koje su rađale troje ili više djece je u starosnoj grupi 30-34 godine života.

Procentualno, u 2015. godini je 40,4 odsto majki koje su rodile troje ili više djece bilo u starosnoj grupi 30-34 godine, dok je 2024. taj procenat iznosio 34,7 odsto.

U Republici Srpskoj se u prosjeku na hiljadu stanovnika zaključuje oko pet novih brakova, dok se u prosjeku na hiljadu zaključenih - razvede oko 170 brakova.

Najstariji mladoženja u 2024. godini imao je 89 godina, a nevjesta 74 godine, dok je najmlađi mladoženja koji je zaključio brak imao 18 godina, a najmlađa nevjesta 16.

Prosječna starost nevjesta prilikom zaključenja braka je 29,7 godine, dok prvi brak u prosjeku one zaključuju sa 27,8 godina.

Prosječna starost mladoženja prilikom zaključenja braka je 32,6 godina, a prvi brak mladoženje u prosjeku sklapaju sa 30,5 godina.

Najstariji suprug u 2023. godini, prilikom razvoda braka imao je 87 godina, dok je najstarija supruga imala 76 godina.

Najmlađi suprug i najmlađa supruga, prilikom razvoda braka imali su 19 godina.

Najkraći razvedeni brak trajao je nepuna tri mjeseca, dok je najduži razvedeni brak trajao 58 godina.

Prosječno trajanje braka prije razvoda iznosilo je 13,4 godina.

Prosječan broj godina korištenja prava na ličnu penziju kod žena iznosi oko 18 godina, a kod muškaraca oko 17 godina.

U Republici Srpskoj 73 odsto domaćinstava se izjasnilo da ne štedi i da u cijelosti potroši sav svoj godišnji prihod, dok 27 odsto domaćinstava nešto uštedi.

(Srna/Mondo)