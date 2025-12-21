logo
Nadležni traže oštrije kazne: Broj poginulih na putevima RS već premašio prošlogodišnji crni bilans

Nadležni traže oštrije kazne: Broj poginulih na putevima RS već premašio prošlogodišnji crni bilans

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Povećanje broja stradalih u saobraćajnim nesrećama u RS treba da upali znak za uzbunu i da se što prije krene sa pooštravanjem kazni za izazivanje udesa zbog neprilagođene brzine i konzumacije alkohola, izjavio je Srni Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja

Broj poginulih na putevima RS već premašio prošlogodišnji crni bilans Izvor: Srna/Milorad Gutalj

Radović je naveo da je za 11 mjeseci ove godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 118 lica, dok je u cijeloj prošloj godini 94 smrtno stradalo, što ukazuje da je situacija značajno pogoršana.

Iako su provedene brojne kampanje kako bi se djelovalo preventivno, Radović je istakao da su razlozi saobraćajnih udesa uvijek isti, a najviše nepropisna i neprilagođena brzina i vožnja pod uticajem alkohola.

Veliki problem su, kaže, niske kazne, koje su zakonom propisane za prekršaje u saobraćaju.

Kazna za alkohol od 0,3 do 0,8 promila je 50 KM, a ukoliko se plati u roku od osam dana onda je to 25 KM, dok je u Sloveniji kazna za taj prekršaj od 600 do 800 evra.

Prema njegovim riječima, problem je što su kazne utvrđene zakonom iz 2006. godine, znači prije 19 godina i samo su neke u međuvremenu mijenjane, te da takve nikoga neće spriječiti da upravlja vozilom pod uticajem alkohola.

"Neophodno je da se na nivou BiH pristupi izradi novog zakona i da se kazne nivelišu sa kaznama u regionu. Trenutne kazne koje imamo nikoga neće odvratiti od činjenja prekršaja", tvrdi Radović.

Smatra neophodnim da se izdvajaju veća sredstva za preventivne kampanje, kao i češće oglašavanje u medijima da bi poruke i upozorenja stigla do što većeg broja građana.

"Predstoje nam praznici kada je potrebno dodatno biti oprezan u saobraćaju, a to stalno napominjemo i kroz našu kampanju `Lako je alkohol odbiti`. Cilj je da ukažemo kolika je opasnost kada vozač sjedne za volan, a pri tome je pod uticajem alkohola", rekao je Radović.

On je pojasnio da alkohol prvo izaziva osjećaj euforije, zatim lažnog samopouzdanja, te da vozač misli da lako može savladati izazove u vožnji, ali je u stvari potpuno suprotno.

Tagovi

saobraćaj saobraćajna nesreća kazne zakon statistika

