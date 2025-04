Avgust i petak kritični: Gdje su crne tačke i zašto dolazi do nesreća na putevima RS?

Najopasnija dionica puta u Republici Srpskoj tokom protekle godine bila je Gornja Vijaka – Derventa, na kojoj su poginule četiri osobe, dok su tri zadobile teške tjelesne povrede. Podsjećamo da je ova dionica i u 2023. godini bila kategorisana kao najopasniji put.

Republika Srpska i njeni putevi i dalje su opterećeni visokim rizikom od saobraćajnih nezgoda, iako statistike MUP-a RS za 2024. godinu ukazuju na određene pozitivne pomake. Ukupan broj saobraćajnih nezgoda dostigao je 10.806, što je za 1,8% više u odnosu na prethodnu godinu.

Iako je broj poginulih smanjen na94 (sa 109 u 2023. godini), putevi i dalje odnose živote. Pored poginulih, 617osoba je zadobilo teže povrede, a 3.144 lakše. Broj nezgoda samo sa materijalnom štetom (8.175) veći je za 0,2% u odnosu na 2023. godinu, navodi se u Izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2024. godinu.

Najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodio se na području Policijske uprave Banjaluka, što je, prema objašnjenju, povezano sa gustinom saobraćaja, brojem stanovnika i registrovanih vozila. Međutim, to ne umanjuje činjenicu da su putevi u ovoj regiji i dalje kritične tačke. Najmanje saobraćajnih nezgoda zabilježeno je na području PU Mrkonjić Grad.

U saobraćajnim nezgodama učestvovalo je ukupno 19.956 vozila. Od tog broja, 78,7% su vozila registrovana u Republici Srpskoj, 4,9% u FBiH, 1,1% u Brčko Distriktu, 11,2% su vozila iz drugih država, a 4,1% su bila nepoznatog porijekla. Vozila starosti od 12 do 16 godina (19,3%), od 20 do 24 godine (17,5%) i od 16 do 20 godina (17,4%) bila su najbrojnija među učesnicima u saobraćajnim nezgodama.

Kao što smo već pomenuli, osim Gornja Vijaka – Derventa, zabrinjavajuće dionice puteva su Bijeljina 2 – Glavičice i Klašnice 3 – Šargovac, koje se izdvajaju kao najugroženije sa najvećim brojem poginulih i teško povrijeđenih lica. Na ovim dionicama zabilježeni su najteži ishodi saobraćajnih nezgoda, sa više smrtnih slučajeva i teških povreda. Ostale ugrožene dionice su Šepak – Karakaj 1, Podromanija – Rogatica, Sumulovac – Podromanija, Prijedor 1 – Kozarac i Stari Majdan – Banja Luka 2.

Analiza podataka pokazuje da se najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodio u avgustu (1.028) i julu (1.016), dok je najviše smrtno stradalih lica evidentirano u junu (12) i avgustu (11).

Petak je dan sa najvećim brojem saobraćajnih nezgoda (16,2%), a kritični period dana je od 14 do 16 časova (14,1%).

Neprilagođena i nepropisna brzina kretanja vozila uslovima puta (15,4%), nedržanje potrebnog odstojanja (14,2%), nepropisno kretanje (11,2%) i vožnja unazad (10,2%) i dalje su vodeći uzroci nezgoda.

Vožnja pod uticajem alkohola takođe predstavlja značajan faktor rizika, a zabilježeno je povećano učešće vozača koji su pod dejstvom alkohola prouzrokovali nezgode. Od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, 13,5% prouzrokovali su vozači koji su upravljali vozilom pod uticajem alkohola.

Saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom najčešće se događaju na magistralnim putnim pravcima (60%). Prema starosnoj strukturi smrtno stradalih lica u 2024. godini, najugroženija su bila lica starosti od 41 do 50 i od 61 do 70 godina (po 17% od ukupnog broja poginulih).

Od ukupnog broja smrtno stradalih učesnika u saobraćaju, 37,2% su bili vozači motornih vozila (putničkog i teretnog), 23,4% suvozači i putnici, 16,0% pješaci, 12,8% vozači motocikla i mopeda, 6,3% vozači traktora i motokultivatora, te 4,3% biciklisti i vozači četvorocikla.

U cilju poboljšanja bezbjednosti saobraćaja, kako se navodi u izvještaju MUP-a RS, policijski službenici su realizovali veći broj preventivnih i represivnih aktivnosti. Evidentirano je 373.079 prekršaja u saobraćaju, a za počinjene prekršaje izrečene su novčane kazne u iznosu od 29.872.163 KM prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH i 240.737,60 KM prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske.

Tokom 2024. godine sankcionisano je 165.320 prekršaja prekoračenja propisane brzine kretanja motornih vozila, što je za 1.064 ili 0,6% više u odnosu na 2023. godinu. Udio prekršaja prekoračenja propisane brzine u ukupnom broju sankcionisanih prekršaja iznosi 44,3% (u 2023. godini je iznosio 45,1%).

Tužilaštvima je u 2024. godini podneseno 357 izvještaja protiv 361 osobe zbog osnova sumnje da su počinile 372 krivična djela u saobraćaju, navedeno je u izvještaju MUP-a RS.

