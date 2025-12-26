Vozač se pohvalio divljom vožnjom, snimio opasno preticanje između Cazina i Bihaća (VIDEO)

Jedan korisnik društvenih mreža javno se pohvalio divljom vožnjom u "poršeu" na putu između Cazina i Bihaća.

Izvor: Screenshot

Na objavljenom snimku vidi se neprilagođena brzina i preticanje na mjestima gdje to nije dozvoljeno, uključujući prelazak preko pune linije i preticanje u krivini.

U jednom trenutku vozač okreće kameru prema sebi, a objava je izazvala žestoke kritike korisnika Instagrama koji su u komentarima osuđivali ovakav način vožnje i ukazivali da je mogao ozbiljno ugroziti nečiji život. Video je objavljen prije mjesec dana i dosad je skupio skoro milion pregleda, prenose mediji u BiH.

Problem bahate vožnje prisutan je svakodnevno u Bosni i Hercegovini. Nedavno je zabilježen slučaj u Hercegovačko-neretvanskom kantonu gdje je vozač od Ljubuškog do Mostara stigao za 17 minuta i sve objavio na društvenim mrežama. Slični slučajevi zabilježeni su i u Kantonu Sarajevo.

U proteklom periodu u BiH je zabilježen veliki broj smrtnih slučajeva na cestama, koje su često uzrokovane upravo brzom vožnjom. Kao odgovor na ovaj problem, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u oktobru je usvojio Zakon o kažnjavanju bahate vožnje, koji za primjenu u praksi treba potvrditi i Dom naroda BiH.

Zakon predviđa žestoke novčane kazne, dugoročno oduzimanje vozačke dozvole te privremeno i trajno oduzimanje vozila.