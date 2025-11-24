Vozač u Čapljini srušio sve rekorde: Za mjesec i po dana napravio 101 prekršaj prekoračenja brzine

Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona zaustavili su muškarca u Čapljini koji je u kratkom periodu, od 7. oktobra do 21. novembra ove godine, počinio nevjerovatan broj saobraćajnih prekršaja – čak 101 put je prekoračio dozvoljenu brzinu.

Izvor: MUP ZHK

Riječ je o državljaninu Bosne i Hercegovine i Hrvatske, identifikovanom kao T.M., koji je upravljao vozilom inostranih tablica.

Prekršaji su sistematski evidentirani stacioniranim radarskim sistemom "Smart-Eye ST-1" na magistralnom putu M-17, u mjestu Višići kod Čapljine.

Vozio skoro duplo brže od dozvoljenog

Izvršenim provjerama u službenim evidencijama, policija je utvrdila da je najveća zabilježena brzina kretanja vozila iznosila 94 km/h, iako je na tom dijelu saobraćajnice brzina ograničena na samo 50 km/h.

"Ovaj slučaj jasno pokazuje da policija sustavno i strogo sankcioniše sve prekršaje prekoračenja brzine, bez obzira da li se radi o vozilima sa domaćim ili inostranim registarskim oznakama", istakli su iz MUP-a HNK.

Vozač T.M. je prekršajno sankcionisan u prostorijama Policijske uprave Čapljina. Protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Opštinskom sudu u Čapljini zbog serije drastičnih kršenja propisa.