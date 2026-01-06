Duge kolone na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj, snijeg otežava saobraćaj

Duge kolone vozila čekaju na na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj.

Izvor: Screenshot/AMS RS

Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Zbog snježnih padavina, veoma je otežan saobraćaj u zapadnom i centralnom dijelu Republike Srpske, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza (AMS).

U nižim predjelima kolovozi su zasniježeni, dok na dionicama u višim predjelima i preko planinskih prevoja ima više snijega i mjestimično leda.

Vozačima se savjetuje maksimalno oprezna vožnja, uz obaveznu zimsku opremu, dok se za teretna vozila preko planinskih prevoja preporučuje upotreba lanaca.

Iz AMS-a su upozorili da se na području Hercegovine, zbog obilne kiše koja je padala proteklih dana, velike količine vode slijevaju sa okolnih stijena na kolovoz.

Povećana je opasnost od odrona na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

U FBiH je, zbog ledene kiše i pucanja stabala koja padaju na kolovoz, od 15.00 časova zatvoren magistralni put Bosansko Grahovo-Strmica.

Na magistralnom putu Bosansko Grahovo-Drvar na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila preko tri i po tone.

