logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Duge kolone na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj, snijeg otežava saobraćaj

Duge kolone na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj, snijeg otežava saobraćaj

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Duge kolone vozila čekaju na na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj.

Gužve na granicama sa Hrvatskom Izvor: Screenshot/AMS RS

Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Zbog snježnih padavina, veoma je otežan saobraćaj u zapadnom i centralnom dijelu Republike Srpske, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza (AMS).

U nižim predjelima kolovozi su zasniježeni, dok na dionicama u višim predjelima i preko planinskih prevoja ima više snijega i mjestimično leda.

Vozačima se savjetuje maksimalno oprezna vožnja, uz obaveznu zimsku opremu, dok se za teretna vozila preko planinskih prevoja preporučuje upotreba lanaca.

Iz AMS-a su upozorili da se na području Hercegovine, zbog obilne kiše koja je padala proteklih dana, velike količine vode slijevaju sa okolnih stijena na kolovoz.

Povećana je opasnost od odrona na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

U FBiH je, zbog ledene kiše i pucanja stabala koja padaju na kolovoz, od 15.00 časova zatvoren magistralni put Bosansko Grahovo-Strmica.

Na magistralnom putu Bosansko Grahovo-Drvar na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila preko tri i po tone. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

granični prelaz snijeg saobraćaj

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ