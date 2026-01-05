logo
Snijeg i minusi okovali Evropu: Saobraćajni haos, zatvorene škole...

Autor Dragana Božić
Snijeg, kiša i niska temperatura vazduha uzrokovali su saobraćajni haos u mnogim evropskim zemljama, u Amsterdamu i Stokholmu otkazano je više stotina letova, a obustavljena je i željeznica u Holandiji i Poljskoj.

Snijeg u Evropi uzrokovao brojne probleme Izvor: Beth Edmonston / PA Images / Profimedia

U Češkoj je blizu granice sa jugoistočnom Njemačkom zabilježeno minus 30,6 stepeni Celzijusovih.

Brojne nesreće dogodile su se na zaleđenim putevima, posebno u niskim planinskim regijama.

U Škotskoj su bile zatvorene stotine škola, a u mnogim dijelovima Britanije na snazi je upozorenje zbog obilnih snježnih padavina, prenose mediji.

Snijeg je zatrpao pristupne puteve za nekoliko sela u karpatskoj regiji Transilvanija u Rumuniji, pa su bila odsječena od svijeta.

U Austriji su meteorolozi izdali upozorenje na hladno vrijeme za zapad zemlje, s temperaturama koje bi sutra mogle pasti i do minus 17 stepeni Celzijusovih. 

(Srna)

