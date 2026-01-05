Tragedija u Sarajevu: Stablo palo na ženu, preminula od zadobijenih povreda

Žena starosti oko četrdeset godina je izgubila život nakon što se na nju srušilo stablo bora visoko preko 10 metara u sarajevskom naselju Grbavica.

Nesreća se dogodila u jutarnjim satima kada je teško stablo, pod teretom snijega, palo direktno na ženu. Prema izjavama svjedoka i nadležnih službi, nesretna žena zadobila je povrede glave opasne po život.

Ekipe Hitne pomoći stigle su na mjesto događaja u rekordnom roku i zatekle povrijeđenu u svjesnom stanju.

"Bila je živa po dolasku naše ekipe koja je zaista brzo došla na mjesto nesreće. Prevezena je do Klinike urgentne medicine (KUM) gdje je nastavljena reanimacija, međutim, sa smrtnim ishodom“, potvrdili su iz Hitne pomoći za sarajevske medije.

Snijeg paralisao grad i izazvao gnjev građana

Ova tragedija dolazi kao najstrašnija posljedica snježnog nevremena koje je u protekla 24 sata izazvalo potpuni kolaps širom Bosne i Hercegovine. Pored brojnih saobraćajnih nesreća i zastoja u javnom prevozu, građani Sarajeva ne skrivaju ogorčenje stanjem na ulicama.

Društvene mreže preplavljene su kritikama na račun nadležnih komunalnih službi. Ogorčeni građani tvrde da su trotoari i putevi ostali neočišćeni tokom noći, uprkos tome što su padavine prestale, što je kretanje pješaka učinilo ekstremno opasnim.