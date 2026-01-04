logo
Obustavljen saobraćaj za teretna vozila: Kamioni napravili zastoj preko Romanije (FOTO)

Obustavljen saobraćaj za teretna vozila: Kamioni napravili zastoj preko Romanije (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Kamioni su napravili zastoj u saobraćaju na magistralnom putu Rogatica - Ustiprača preko Romanije, gdje intenzivno pada snijeg.

Obustavljen saobraćaj preko Romanije Izvor: Srna

Putnička vozila na ovom putnom pravcu čekaju u dugoj koloni.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske ranije je saopšteno da je zbog intenzivnih snježnih padavina obustavljen saobraćaj za teretna vozila na dionici magistralnog puta Sarajevo-Rogatica preko Romanije.

Izvor: Srna

Saobraćaj je jutros obustavljen za teretnjake i na dionicama magistralnih puteva Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni vrh i Vlasenica-Sokolac preko Han Pogleda.

U većini predjela u Republici Srpskoj pada snijeg koji se zadržava na kolovozu i saobraćaj se odvija otežano i usporeno.

Zbog niske temperature, iz AMS upozoravaju vozače na poledicu u višim predjelima i preko planinskih prevoja.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove, a povećana je opasnost od odrona na svim dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i da na put ne kreću bez zimske opreme. 

(Srna)

