Angažovane sve službe: Putni pravci na području Doboja, Stanara i Teslića prohodni

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Glavni putni pravci na području Doboja, Stanara i Teslića su prohodni, a zimske službe uklanjaju snijeg koji pada.

Putni pravci na području Doboja, Stanara i Teslića prohodni Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Načelnik gradskog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Dario Narić rekao je da su sve službe angažovane i da uklanjaju snijeg prioritetno na utvrđenim visinskim i kritičnim tačkama, ali i na drugim dionicama.

On je naveo da nije bilo zahtjeva za intervenciju od mjesnih zajednica koje za održavanje svog područja dobijaju novac iz budžeta Grada.

Narić je rekao da snijeg kontinuirano pada i da se zadržava na cesti.

Načelnik opštine Stanari Aleksandar Ristić rekao je Srni da su na zimskom održavanju saobraćajnica angažovana lokalna preduzeća koja su na terenu.

On je naveo da je bilo intervencija i po pozivima za pružanje medicinskih usluga.

U Službi civilne zaštite Teslić kažu da su putni pravci prohodni i da snijeg na kolovozu ne pravi problem jer se topi.

Načelnik ove službe Dule Borić rekao je Srni da se mehanizacija angažuje po pozivu i da službe prate situaciju s obzirom na prognozu da će snijeg padati i narednih dana. 

(Srna)

Tagovi

snijeg Doboj teslić stanari

Još iz INFO

