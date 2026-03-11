logo
FZO RS od danas finansira HLA tipizaciju tkiva: Nove usluge dostupne osiguranicima

Autor Nikolina Damjanić
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od danas finansira šest novih usluga u oblasti transfuziologije, koje se odnose na HLA tipizaciju tkiva i biće dostupne u novootvorenoj laboratoriji za HLA tipizaciju u Zavodu za transfuzijsku medicinu RS.

FZO RS Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Uvođenje novih usluga omogućeno je izmjenama Cjenovnika zdravstvenih usluga FZO RS, a laboratorijske molekularne tipizacije HLA lokusa posebno su značajne za dijagnostiku autoimunih bolesti, onkoloških oboljenja i drugih medicinskih stanja. Do sada su osiguranici morali odlaziti van Republike Srpske da bi obavili ove analize, a HLA tipizacija često se opisuje kao „lična karta“ ćelija.

Nove usluge biće naročito važne za pacijente oboljele od multiple skleroze, reumatoidnog i juvenilnog idiopatskog artritisa, ulceroznog kolitisa, psorijaze, hroničnog hepatitisa B i C, celijakije, dijabetesa tip 1, Hočkinove bolesti, leukemija i drugih. Osiguranici oslobođeni plaćanja participacije ove usluge dobijaju potpuno besplatno, dok ostali plaćaju samo participaciju. HLA tipizacijom tkiva takođe će se omogućiti formiranje registra donora matičnih ćelija.

Laboratorija za HLA tipizaciju tkiva otvorena je krajem prošle godine i predstavlja značajan iskorak u zdravstvenom sistemu RS, popunjavajući važnu kariku u dijagnostičkim metodama. Njeno osnivanje realizovano je zahvaljujući humanitarnoj akciji „S ljubavlju hrabrim srcima“, pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike.

Uvođenje HLA tipizacije tkiva označava i važan korak ka razvoju transplantacione medicine u Republici Srpskoj.

