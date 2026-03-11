Američki napadi na iransku mornaricu: Objavljen snimak eksplozija kod Ormuskog moreuza (VIdeo)

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) objavila je video-snimak za koji tvrdi da prikazuje uništavanje više iranskih ratnih brodova tokom američkih napada u blizini Ormuski moreuz.

Centralna komanda američkih snaga (CENTCM) objavila je tokom noći video snimak za koji tvrdi da prikazuje nekoliko iranskih ratnih brodova uništenih u američkim napadima, javio je u sredu BBC.

CENTCOM kaže da je među ciljevima "eliminisanim" u utorak bilo i 16 minopolagača u blizini Ormuskog moreuza. Načelnik Združenog generalštaba američkih oružanih snaga, general Den Kejn, rekao je tokom brifinga u Pentagonu u ponedjeljak da je uništavanje iranske mornarice među tri ključna cilja operacije "Epski bes".

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz.pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM)March 10, 2026

Američki predsjednik Donald Tramp je ranije zaprijetio da će uništiti sve iranske brodove koji pokušaju da miniraju Ormuski moreuz - ključni međunarodni brodski kanal na Bliskom istoku gde su kontejnerski brodovi postali mete napada.

Američko-izraelski rat protiv Irana i odmazda Teherana zaustavili su saobraćaj kroz Ormuski moreuz, kroz koji obično prolazi petina svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Snimak koji je objavio CENTCOM na X prikazuju brodove različitih veličina kako eksplodiraju nakon što su pogođeni raketama.

U.S. forces are degrading the Iranian regime's ability to project power at sea and harass international shipping. For years, Iranian forces have threatened freedom of navigation in waters essential to American, regional and global security and prosperity.pic.twitter.com/gIBN02mowh — U.S. Central Command (@CENTCOM)March 10, 2026

Teretni brod je evakuisan u Ormuskom moreuzu nakon što ga je pogodio "nepoznati projektil", saopštila je Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

Incident, koji se dogodio 11 nautičkih milja sjeverno od Omana, a prijavljen je u 04:35 GMT, navodno je rezultirao požarom na brodu.