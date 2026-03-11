logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Američki napadi na iransku mornaricu: Objavljen snimak eksplozija kod Ormuskog moreuza (VIdeo)

Američki napadi na iransku mornaricu: Objavljen snimak eksplozija kod Ormuskog moreuza (VIdeo)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) objavila je video-snimak za koji tvrdi da prikazuje uništavanje više iranskih ratnih brodova tokom američkih napada u blizini Ormuski moreuz.

Američka mornarica objavila snimak napada na iranske brodove Izvor: X/@CENTCOM/printscreen

Centralna komanda američkih snaga (CENTCM) objavila je tokom noći video snimak za koji tvrdi da prikazuje nekoliko iranskih ratnih brodova uništenih u američkim napadima, javio je u sredu BBC.

CENTCOM kaže da je među ciljevima "eliminisanim" u utorak bilo i 16 minopolagača u blizini Ormuskog moreuza. Načelnik Združenog generalštaba američkih oružanih snaga, general Den Kejn, rekao je tokom brifinga u Pentagonu u ponedjeljak da je uništavanje iranske mornarice među tri ključna cilja operacije "Epski bes".

Američki predsjednik Donald Tramp je ranije zaprijetio da će uništiti sve iranske brodove koji pokušaju da miniraju Ormuski moreuz - ključni međunarodni brodski kanal na Bliskom istoku gde su kontejnerski brodovi postali mete napada.

Američko-izraelski rat protiv Irana i odmazda Teherana zaustavili su saobraćaj kroz Ormuski moreuz, kroz koji obično prolazi petina svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Snimak koji je objavio CENTCOM na X prikazuju brodove različitih veličina kako eksplodiraju nakon što su pogođeni raketama.

Teretni brod je evakuisan u Ormuskom moreuzu nakon što ga je pogodio "nepoznati projektil", saopštila je Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

Incident, koji se dogodio 11 nautičkih milja sjeverno od Omana, a prijavljen je u 04:35 GMT, navodno je rezultirao požarom na brodu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD mornarica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ