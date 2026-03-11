Evo koje bi evropske zemlje mogle da "profitiraju" od rata na Bliskom istoku

Pad percepcije bezbjednosti u nekoliko zemalja Persijskog zaliva i prve otkazane rezervacije putovanja mogli bi da preusmjere dio turističke potražnje ka evropskim destinacijama, poput Španije.

Rat koji je u toku na Bliskom istoku već počinje da mijenja mapu međunarodnih putovanja. Eskalacija tenzija dovela je do privremenog zatvaranja dva glavna vazdušna čvorišta u regionu, što je izazvalo otkazivanja letova, preusmjeravanje ruta i rastuću neizvjesnost među aviokompanijama i putnicima.

Međutim, posljedice bi mogle da prevaziđu samo avio-saobraćaj. Kako napetosti u regionu rastu, pojedini turisti počinju da preispituju svoje planove za putovanja, što bi moglo da dovede do promjena u globalnim turističkim tokovima.

Izvještaj turističke konsultantske kuće Mabrian već bilježi značajno pogoršanje percepcije bezbjednosti u nekoliko bliskoistočnih destinacija, kao i prve naznake promjene u potražnji.

Analiza, zasnovana na podacima o raspoloženju putnika i ponašanju potražnje na ključnim emitivnim tržištima (SAD, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Italija), ukazuje na pad povjerenja u pojedine destinacije u Persijskom zalivu, što bi moglo da otvori prostor za druga turistička tržišta.

Prema studiji, ovaj trend se dodatno pojačao nakon zaoštravanja tenzija između SAD i Irana. Destinacije poput Bahreina, Omana i Katara zabilježile su neke od najvećih padova u Indeksu percepcije bezbjednosti (SPI), koji mjeri kako putnici procjenjuju stabilnost određene destinacije. U Bahreinu je ovaj indikator pao za čak 81 poen, na svega 9,6 od mogućih 100, dok je Oman zabilježio pad od 56,7 poena (na 24,8), a Katar 54,9 poena (na 18,4).

Druge destinacije u regionu pokazale su veću otpornost: Ujedinjeni Arapski Emirati pali su za 48,3 poena, na 51,9, dok je Saudijska Arabija zabilježila pad od 13,6 poena, na 85,3. U izvještaju se upozorava da čak i umjereni padovi mogu uticati na međunarodnu potražnju, jer bezbjednost ostaje jedan od ključnih faktora prilikom izbora destinacije.

Španija među mogućim dobitnicima

U takvom kontekstu, Španija bi mogla da postane jedna od destinacija koje će profitirati od mogućih promjena u međunarodnim turističkim tokovima. Prema podacima kompanije Mabrian, već postoje prvi signali da bi dio potražnje koji se inače usmjerava ka Bliskom istoku mogao da bude preusmjeren ka evropskim destinacijama koje se doživljavaju kao bezbjednije i stabilnije, poput Španije, Italije ili Grčke.

Pojedini turoperatori već predviđaju takav scenario. Kako prenosi španski list El País, turističke agencije i kompanije iz ovog sektora već bilježe porast zahtjeva za otkazivanje putovanja u destinacije blizu zone sukoba, poput Egipta, Jordana i Dubaija, i očekuju da bi dio te potražnje mogao da se prelije ka evropskim destinacijama.

Studija takođe ukazuje da interesovanje za Španiju ostaje snažno na više emitivnih tržišta. Posebno bi mogla da privuče dio potražnje iz Sjedinjenih Američkih Država i zapadne Evrope, regiona koji su posebno osjetljivi na promjene u percepciji bezbjednosti.

Uz to, Španija ima i dodatnu konkurentsku prednost: razvijenu vazdušnu povezanost i raznovrsnu turističku ponudu koja obuhvata gradski, kulturni, kao i turizam sunca i mora. Ova kombinacija olakšava da zemlja preuzme dio putnika koji preispituju svoje planove za Bliski istok.

Nije prvi put

Ovo ne bi bio prvi put da geopolitička kriza promijeni turističke tokove na Mediteranu. Nakon Arapskog proljeća 2011. godine, nestabilnost u sjevernoafričkim destinacijama poput Egipta i Tunisa dovela je do pada broja posjetilaca i preusmjerila dio evropske potražnje ka sjevernom Mediteranu. Španija je tada bila među najvećim dobitnicima, jer su milioni putnika svoje odmore preusmjerili upravo ka toj zemlji.

Ipak, iz Mabriana upozoravaju da je još prerano govoriti o trajnoj promjeni globalne turističke potražnje. Za sada podaci uglavnom odražavaju promjene u percepciji i namjerama putnika, koje bi mogle da se pretvore u vidljivije promjene u rezervacijama ukoliko se sukob oduži.

