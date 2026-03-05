Ovo je najdepresivniji grad na svijetu: Ljudske kosti leže ispod vječnog leda, vazduh smrdi, a stanovnici žive u tami

Možda mislite da je život u vašem gradu tmuran, ali jedan pogled na ruski grad koji su mnogi prozvali "najdepresivnijim na svijetu" učiniće da se zahvalite zvijezdama na svojoj sreći.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Noriljsk, grad na krajnjem sjeveru Sibira, dobio je ovaj nepoželjni epitet od više izvora tokom godina. I nije teško razumjeti zašto.

Grad se nalazi unutar Arktičkog kruga, sa snegom tokom cele godine i temperaturama koje leti dosežu 9°C, a zimi padaju do nepodnošljivih -50°C u januaru. Pored toga, tokom zime sunce nikada ne izlazi, pa stanovnici žive u potpunoj tami 45 dana svake godine.

Smješten 2.900 kilometara od Moskve i 1.500 kilometara od Krasnojarska, glavnog grada oblasti, grad je izuzetno izolovan. Nijedan put ne vodi do Noriljska. Postoji samo željeznička linija za teretni saobraćaj do luke Dudinka, odakle stanovnici mogu da pređu reku do ostatka zemlje - kada nije zaleđena, što je većim delom godine slučaj.

Jedini stalni način dolaska ili odlaska iz grada tokom cele godine je petosatni let do Moskve ili jednog od manjih regionalnih aerodroma u Rusiji.

Noriljsk je izgrađen 1930-ih na mjestu bivšeg Gulag logora, nakon što su geolozi otkrili ogromna nalazišta nikla, bakra i kobalta. Grad su uglavnom gradili sovjetski zatvorenici, a procjenjuje se da je 16.806 njih umrlo radeći u temperaturama ispod nule između 1935. i 1936. godine.

Jedan korisnik TikTok-a, koji se predstavlja pod imenom @cmardukh i koji je posjetio grad, kaže da "ljudske kosti leže svuda u zemlji".

Danas petina svjetskog nikla i više od polovine paladijuma dolazi iz Noriljska, a gotovo svi stanovnici imaju neku vezu sa fabrikom Norilsk Nickel. Ova industrija pokreće lokalnu ekonomiju, ali takođe uzrokuje katastrofalne nivoe zagađenja. Proces prerade metala oslobađa oko dva miliona tona toksičnih gasova svake godine, a procjenjuje se da oko 1 odsto globalnih emisija sumpor-dioksida dolazi upravo iz ovog malog grada.

U međuvremenu, stalna magla i kisela kiša pokazuju vidljive posljedice, uništavajući polovinu okolnih šuma i ostavljajući pust pejzaž sa crnim skeletima drveća. Možda najdrastičniji primjer posljedica zagađenja desio se 2016. i ponovo 2020. godine, kada su curenja iz otpadnih cijevi fabrike obojila obližnju reku Daldikan u krvavo crvenu boju.

"Zimi je i snijeg crven. S jedne strane, to je lijepo, ali s druge strane, hemijsko je", rekao je ranije bivši radnik fabrike.

There’s a full-scale environmental disaster in Norilsk, an industrial Russian city located above the Arctic Circle. Local rivers turned red, after a diesel fuel leak from a thermal power plant on 29 May.pic.twitter.com/fAjrAg1LAW — Dmitri Gorelov (@dimagorelov)June 4, 2020

Ako ovo nije dovoljno zastrašujuće, nije neuobičajeno vidjeti divlje polarne medvjede kako šetaju ulicama Noriljska. Prema zoološkom vrtu u Krasnojarsku, koji spašava ove životinje, oni su primorani da ulaze u grad zbog toplijih zima i nedostatka arktičkih lovišta, ali nisu baš prijateljski susjedi.

Život u Noriljsku

S obzirom na sve ovo, možda se pitate zašto bi iko izabrao da živi u Noriljsku, a ipak, više od 170.000 ljudi to radi. Glavni razlog su prilike za zapošljavanje. Radnici u Norilsk Nickel-u mogu da zarade više od 900 evra mjesečno, što je značajno više od nacionalnog prosjeka koji iznosi manje od 600 evra.

Proces prerade metala u Noriljsku oslobađa oko dva miliona tona toksičnih gasova svake godine.

Izvor: Alexander Manzyuk / AFP / Profimedia

Međutim, zbog teških uslova, život u Noriljsku ima svoju cijenu.

Ne samo da je očekivani životni vek u Noriljsku deset godina niži nego u ostatku Rusije, već istraživanja pokazuju da je rizik od raka dvostruko veći, a stopa krvnih oboljenja kod djece 44 odsto viša u poređenju sa prosječnim djetetom u Sibiru.

Uz respiratorne bolesti izazvane zagađenjem, stanovnici mogu da dožive i niz "polarnog sindroma", gdje nedostatak svjetla i toplote izaziva:

depresiju,

iritaciju,

probleme sa snom,

poteškoće sa koncentracijom i pamćenjem, kao i

odsutnost u razmišljanju.

Djeca u Noriljsku zapravo primaju dnevnu dozu ultraljubičastog zračenja tokom polarne noći kako bi ih zaštitili od najgorih posljedica.

Što se tiče sadržaja, stanovnici su tek 2017. dobili pravi pristup internetu. Prethodno su morali da se oslanjaju na nepouzdan satelitski link. Ipak, grad ima razne prodavnice, pozorište i muzeje, dok je prelijepo jezero Dolgoe popularno među plivačima kada je vrijeme bar donekle toplo.

Može li da posetite Noriljsk?

Procenjuje se da je 16.806 sovjetskih zatvorenika umrlo radeći u Noriljsku na temperaturama ispod nule, između 1935. i 1936. godine.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ako i dalje želite da posetite ovu udaljenu oblast, osim što morate da budete spremni da izdržite neprijateljski ambijent, biće vam potrebna posebna dozvola ruske vlade. Samo oko 200 stranaca godišnje dobija dozvolu za posjetu Noriljsku, a pravila su prilično stroga.

Ipak, ako spadate u odabrane, možete da doživite divlju prirodu i istražite strašnu prošlost grada.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:58 ČUVANJE KRAVA NA SIBIRSKI NAČIN: Baka Ljuba u osmoj deceniji kao profi klizačica (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO)