Kako se živi u gradu sa zimom od -64 stepena? "Oblačenje je težak napor i ne plačete jer suze postaju ledenice"

Ova ledena lokacija je Jakutsk u Sibiru, u Rusiji.

Izvor: TikTok/kiun.b.tiktok

Jakutsk je najhladniji grad na svijetu sa temperaturama do -64°C.

Stanovnici se oslanjaju na višeslojnu odjeću i stalno grijanje.

Život je težak, a boravak napolju duže od nekoliko minuta opasan.

Bilo da je previše toplo, hladno ili kišovito, na našim prostorima se uvijek nađe povod za uzdah i malo žalbi na vrijeme. Slažete li se? Ipak, iako je kod nas često prohladno i kišno, zapravo i nemamo toliko loše vrijeme. Nije da se borimo sa vrelinama Kuvajt Sitija na Bliskom istoku, najtoplijeg grada na svijetu. Tamo temperature dostižu nesnosnih 55°C, ptice bukvalno padaju sa neba, a klima-uređaji se postavljaju i na ulicama koliko je vruće.

Takođe, možemo da budemo srećni što ne živimo u najhladnijem gradu na svijetu, gdje temperatura može da padne i do -64°C, a rizik od promrzlina je stalni pratilac. Ova ledena lokacija je Jakutsk u Sibiru, u Rusiji. Grad je izgrađen na trajnom permafrostu, što znači da je zemlja zauvijek zaleđena. Ako to nije dovoljno, tokom zime grad ima manje od četiri sata dnevnog svjetla, a vidljivost je izuzetno loša, manje od pet metara.

Uprkos ekstremno teškim uslovima života, u gradu živi više od 355.000 ljudi i stanovnici ne samo da preživljavaju, već zaista uspijevaju. Evo kako im to polazi za rukom.

Kakvo je vrijeme u Jakutsku?

Kao što smo čuli, u Jakutsku je nevjerovatno hladno, sa temperaturama koje se drže duboko ispod -20°C od novembra do februara, a prosječna decembarska temperatura je -37°C. Temperatura je jednom pala do rekordnih -64,4°C (u februaru 1891. godine), a u januaru 2023. grad je doživeo najhladnije vrijeme u posljednje dvije decenije sa -62,7°C.

Za stanovnike ipak ima malo olakšanja. Već u aprilu vrijeme počinje da se popravlja, kada živa konačno pređe 0°C, a u junu i julu može da bude potpuno drugačija priča, sa ljetnjim temperaturama koje dostižu i 40°C.

@kiun.b.tiktok What is it Like Growing Up in the World’s Coldest City?-04 ♬ original sound - Kiun B

Topla sezona traje otprilike od maja do septembra, a najhladniji period je januar. Uz smrtonosno niske temperature, stanovnici se suočavaju i sa pojavom ledene magle, kada je vazduh toliko hladan, da se topao vazduh uopšte ne podiže.

Kako ljudi izdržavaju hladnoću od -42°C?

Život u najhladnijem gradu na svijetu je izazov, ali ljudi koji tamo žive su se prilagodili. Naravno, mnogo slojeva odjeće je neophodno u Jakutsku, ali čak i tako, savjetuje se da se ne izlazi napolje u ekstremnim uslovima. A oni koji ipak moraju, ne bi trebalo da budu napolju duže od 10 do 20 minuta.

Kjun B, koja je cijeli život provela u Jakutsku, na TikTok-u prikazuje kako izgleda svakodnevica i kako uspijeva da se izbori sa surovim uslovima. U jednom snimku, prikazujući svoju jutarnju rutinu, Kjun otkriva šta sve oblači prije nego što izađe napolje: termalna odjeća, vuneni štitnici i čarape od kamilje vune za zaštitu zglobova i stopala, postavljene pantalone, dvije postavljene jakne, šal, kapa i tradicionalne rukavice i čizme koje štite ekstremitete od smrzavanja.

@kiun.b.tiktok What is it Like Growing Up in the World’s Coldest City?-01 ♬ original sound - Kiun B

Kaže da zbog toga "nekad i brz odlazak do prodavnice deluje kao ogroman napor". Prema njenim riječima, najbolje je voziti se kolima. Ipak, posjedovanje automobila je teško, jer tokom zime ljudi moraju da ih drže upaljene u grijanim garažama kako se ulje i baterija ne bi zaledili.

Potreban je i specijalan tip automobila, sa šoferšajbnama koje imaju dva sloja stakla kako bi se spriječilo zamrzavanje tokom vožnje. Ako se automobil jednom ugasi, neće biti upotrebljiv do proljeća. Zbog toga se mnogi oslanjaju na javni prevoz.

Ako morate da izađete napolje, molite se da autobus dođe na vrijeme, jer Kjun kaže da je "teško disati" na tom vazduhu, a jednom je počela da plače od hladnoće - i suze su joj se pretvorile u ledenice.

Jakutsk

Izvor: Spiridon Sleptsov/Shutterstock

Takođe, ne možete da računate ni na brzo provjeravanje telefona. Korišćenje mobilnog znači skidanje rukavica, pa većina Jakutijaca to jednostavno izbjegava.

Srećom, domovi u Jakutsku su znatno udobniji. Većina zgrada ima grijanje 24 sata dnevno i po dva ili tri ulazna vrata kako bi toplota ostala unutra. Zbog permafrosta, kuće se grade na stubovima kako ne bi ležale direktno na zaleđenoj zemlji. Ovi nosači ne mogu da izdrže ogromnu težinu, pa u gradu nema mnogo posebno visokih zgrada.