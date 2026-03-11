Monodrama Borisa Šavije "Kabare sa pjevanjem i pucanjem (pojedinca)" na sceni Narodnog pozorišta RS

Monodrama banjalučkog glumca Borisa Šavije "Kabare sa pjevanjem i pucanjem (pojedinca)" biće izvedena 17. marta u Narodnom pozorištu RS. Predstava spaja kabare, muziku i društvenu kritiku.

Izvor: Vizart/Promo

U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci u utorak, 17. marta u 20 časova biće izvedena monodrama banjalučkog glumca Borisa Šavije "Kabare sa pjevanjem i pucanjem (pojedinca)".

Monodrama u kabaretskoj formi nastala je iz originalnog autorskog teksta Šavije, prožetog fragmentima dramskih tekstova Bertolta Brehta, poezije, satiričnih zapisa i songova.

Predstava spaja smijeh i nelagodu, pjesmu i opomenu, te otvara pitanja straha, ćutanja, pristajanja i odgovornosti - onih trenutaka kada se "normalno" neprimjetno pretvara u opasno.

Izvor: Vizart/Promo

Muzika se u predstavi izvodi uživo, ali ne kao klasična pratnja, već kao scenski komentar koji presijeca tok radnje i pojačava kritičku distancu.

Producent predstave je Zoran Galić, dramaturgiju potpisuje Radmila Smiljanić, scenografiju Nađa Sinić, dok je za muziku zadužena Irena Popović Dragović.

Muzika se izvodi uživo uz bend, a kao gost na klaviru nastupiće Arsen Čarkić. Za zvuk je zadužen Ninoslav Dobrijević – Tiki.

Produkciju predstave realizuje Asocijacija Vizart uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Fondacije Fridrih Ebert.

Karte za predstavu mogu se kupiti na biletarnici Narodnog pozorišta Republike Srpske ili putem ovog linka.