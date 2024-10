Miljka Brđanin za MONDO o monodrami "ja se zovem lidija deduš": Ljudska priča u kojoj se svako može prepoznati (VIDEO)

U subotu, 2. novembra u Gradskom pozorištu "Jazavac" premijerno pred banjalučkom publikom biće izvedena monodrama "ja se zovem lidija deduš", koju igra glumica Miljka Brđanin.

Riječ je o predstavi koja je nastala u produkciji Udruženja za promociju i popularizaciju književnosti "Imperativ" po istoimenom djelu književnice Lidije Deduš.

Sa Miljkom smo porazgovarali o utiscima nakon izvođenja ovog komada u Zagrebu, pitanjima koja pokreće, ali i o izazovu igranja monodrame.

"Ovo je priča o čovjeku, o problemima s kojima se suočavaju i žene i muškarci, ali ispričana iz ženske perspektive i ženskog habitusa. To su naše unutrašnje, necenzurisane misli, u kojima se svi možemo prepoznati. Priča je o vremenu u kome živimo, gdje se trudimo da ispunimo sve ono što društvo očekuje od nas, da ispunimo do nekih određenih godina. Govori i o unutrašnjoj borbi nas samih, o pitanju da li je to naša stvarna potreba, ili mi samo ispunjavamo tuđe želje", kaže Miljka za MONDO.

Osim što igra, naša sagovornica zajedno sa Radmilom Smiljanić potpisuje i režiju, Smiljanić je bila zadužena i za dramaturgiju, muziku je komponovao Petar Bilbija, koji potpisuje i video dizajn i projekciju. Za scenski dizajn zaduženi su Monika i Marko Bilbija, a izvršni producent je Sanela Babić.

