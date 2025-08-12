Kako da uredite malu spavaću sobu? Izgledaće duplo veća uz ove savjete dizajnera

6 trikova uz kojemala spavaća soba odmah može izgledati veća i svjetlija

Izvor: Shutterstock

Male sobe često nam deluju skučenije i mračnije nego što zaista jesu, ali uz prave trikove i pametno uređenje, čak i najmanji prostor u stanu može postati svijetao i prozračan.

Otkrijte jednostavne, ali efikasne savete koji će vam pomoći da vizuelno proširite vašu malu spavaću sobu i stvorite oazu udobnosti i stila.

1. Rimske zavjese – manje je više

Rimske zavjese su vrsta zavjesa koje se podižu i spuštaju na preklop, tako što se tkanina slaže u horizontalne, uredne naborе dok se uvlači prema gore. Za razliku od klasičnih zavjesa koje se razmiču sa strane, rimske zavese se podižu pravo gore, kao roletne, ali ostaju od meke tkanine.

One su elegantne i praktične jer omogućavaju preciznu kontrolu svetla i privatnosti, a u malim prostorijama vizuelno ne zauzimaju mnogo mesta jer su kompaktne kad se podignu. Često se koriste u modernim enterijerima jer daju čist, uredan izgled prozoru i prostoru u cjelini.

2. Ugrađeni elementi i zidna rasvjeta

Police ugrađene u zid i osvetljenje priključeno direktno na zid oslobađaju dragoceni prostor na podu i stolovima.

3. Viseći elementi za odlaganje stvari

Kuke, čiviluci i zidne police su veoma korisne jer osjećaj prenatrpanosti.

4. Višenamenski namještaj

Komad poput komode koja služi i kao noćni sto štedi prostor i funkcionalan je, a prostor ostaje uredan.

Izvor: Shutterstock

5. Svijetle boje ("color drenching")

"Color drenching" predstavlja umetnost oblaganja prostora jednom, ujednačenom bojom – od zidova i plafona, pa sve do lajsni i ponekad čak i namještaja. Ovaj pristup stvara harmoniju i vizuelnu fluidnost koja širi prostor i daje mu posebnu dubinu i toplinu. Kada boja nježno obavije svaki ugao sobe, stvara se osećaj beskonačnosti, kao da prostor nema granica, a istovremeno zadržava svoj šarm i karakter.

Ova tehnika posebno dolazi do izražaja u svijetlim i pastelnim nijansama, ali može biti i hrabra – u tamnijim tonovima, gdje unosi eleganciju i sofisticiranost. Rezultat je enterijer koji djeluje skladno, smireno i prostrano, a svaki detalj prostorije postaje dio jedinstvene palete boja.

6. Jednotonalna, svijetla paleta boja

Odabir svijetlih tonova za zidove i plafon doprinosi vizuelnom proširenju prostora, čineći ga svetlijim i prozračnijim.

