Ove boje zidova unose nemir u spavaću sobu: Možda zato ne možete da se odmorite i nervozni ste

Prema feng šuiju, neke boje zidova mogu izazvati napetost, nesanicu ili emotivni haos u spavaćoj sobi. Saznajte koje treba izbjegavati i zašto.

Izvor: Shutterstock

Prema feng šuiju, crvena, crna i jarko narandžasta su boje koje nikako ne bi trebalo koristiti za zidove spavaće sobe. One mogu izazvati nemir, nesanicu, pojačanu agresiju ili čak emotivni razdor među partnerima. Za umirujuću energiju preporučuju se nježne nijanse plave, zelene, bež i pastelne tonove.

Feng šui, drevna kineska vještina uređenja prostora, zasniva se na ideji da sve u našem okruženju utiče na protok energije (či) i naše emocionalno stanje. Spavaća soba je mjesto odmora, intime i emotivne povezanosti, pa boje zidova igraju ključnu ulogu u stvaranju harmonije.

Boje koje treba izbjegavati u spavaćoj sobi

Crvena

Iako simbolizuje strast i snagu, u spavaćoj sobi crvena stvara previše stimulacije i može izazvati nesanicu, anksioznost i napetost među partnerima. Previše janga u prostoru narušava mir.

Crvena boja nije pogodna za spavaću sobu

Izvor: Shutterstock

Crna

Crna nosi energiju introspekcije i tuge. U spavaćoj sobi može pojačati osjećaj izolovanosti, tuge i mentalnog umora. Teške tamne nijanse zadržavaju negativnu energiju.

Spavaća soba u crnoj boji

Izvor: Shutterstock

Jarko narandžasta

Iako podstiče kreativnost, ova boja remeti ciklus odmora. Njena preterana živost može izazvati nervozu, ubrzan rad srca i loš san.

Spavaća soba u narandžastoj boji

Izvor: Shutterstock

Intenzivna ljubičasta

Previše mistična za prostor odmora. Ljubičasta deluje mentalno stimulativno i može izazvati nemiran san, naročito kod osoba koje su pod stresom.

Spavaća soba u ljubičastoj boji

Izvor: Shutterstock

Neutralne i umirujuće boje koje feng šui preporučuje

Ako želite da u spavaćoj sobi stvorite oazu mira i emotivne ravnoteže, feng šui savjetuje sljedeće tonove:

Svijetloplava

Povezuje se sa mirom, povjerenjem i emocionalnim balansom. Idealna za parove i one koji žele bolji san.

Plava spavaća soba

Izvor: Shutterstock

Zelena

Boja prirode i obnove. Simbolizuje rast, svježinu i balans. Posebno se preporučuje onima koji žele da se oporave od emotivnog stresa.

Zelena boja je pogodna za spavaću sobu

Izvor: Shutterstock

Pastelno roze

Donosi nježnost, ljubav i osećaj sigurnosti. Pomaže u jačanju bliskosti i empatije među partnerima.

Pastelno roze je dobar izbor boje za spavaću sobu

Izvor: Shutterstock

Bež i pijesak tonovi

Ove neutralne nijanse stvaraju stabilnost, toplinu i prijatan ambijent, bez emocionalnih ekstrema.

Bež i pesak tonovi pogodni za spavaću sobu

Izvor: Shutterstock

Kako da uskladite boje sa partnerom?

Ako se ne slažete oko boja, feng šui predlaže kompromis kroz detalje – posteljina, zavjesa ili slike mogu unijeti boje koje nedostaju bez narušavanja harmonije. Uvijek birajte boje koje oboma djeluju umirujuće i koje ne izazivaju osjećaj nelagode.

U feng šuiju, boje nisu samo estetika – one su emocionalni vodiči kroz prostor. Spavaća soba treba da bude utočište, a pravi izbor boja pomaže da se iz nje probudite odmorni, spokojni i povezani s partnerom.