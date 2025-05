Zamija buja od jednog sastojka iz kuhinje i privlači novac: Ako se širi kao korov, vašoj sreći nema kraja

Jedan proizvod iz kuhinje dodajte u zamiju - ako raste kao korov, stižu vam sreća i novac.

Izvor: Shutterstock

Prema feng šuiju i narodnim vjerovanjima, jedna od biljaka koje treba da ima svaka kuća jeste zamija. A ima mnogo razloga što ova biljka uživa toliku popularnost. Ne samo da je šarmantna i savršena za estetiku enterijera, već može i da blokira sve nedaće koje bi mogle da zadese vaš dom, da vas odbrani od negativne energije i donese vam sreću i privuče novac. Biljku takođe zovu i lijena žena jer se veoma lako održava.

Međutim, morate se potruditi da biste to postigli. Uzmite jedan proizvod iz kuhinje i sipajte ga u zamiju, i sigurno ćete podstaći njene moći.

Kako da otključate moći zamije

Nema potrebe nikoga ubjeđivati da vrijedi imati biljke kod kuće - one život čine ljepšim, a posebne su one vrste koje mogu da djeluju magično na nas i naše voljene. A ispostavlja se da nije samo cvijeće to koje ima takva svojstva. Prirodna đubriva takođe imaju magičnu moć, a možemo ih napraviti od sastojaka koje nalazimo u našoj kuhinji.

Znamo da jedno prirodno đubrivo privlači novac - a pravi se od taloga kafe. Ali još jedan kuhinjski sastojak takođe ima ovu moć. Ispostavlja se da je sve što treba da uradite da koristite... želatin. Zahvaljujući tome, zamija je u stanju da vam privuče malo bogatstvo.

Zamija

Izvor: Shutterstock

Đubrivo za zamiju

Želatinsko đubrivo za cvijeće je veoma jednostavno za pripremu. Samo dobro pomiješajte 1 kašičicu praha želatina sa 200 ml tople vode. Zatim đubrivo sipajte u zemlju gdje je zasađena zamija. Smjesa pripremljena na ovaj način ubrzaće njen rast. I u tome leži tajna ovog novčanog rituala.

Zamija

Izvor: Shutterstock

Ako zamija raste kao korov, sreća će vam biti naklonjena

Da li će nam sreća biti naklonjena, zavisi od toga da li će zamija dobro rasti poslije đubrenja. Ako biljka postane bujna i počne da nam miluje oči svojom duboko zelenom bojom, onda možemo biti sigurni da će nam donijeti finansijsku sreću.

Dakle, u baštovanstvu je količina bitna - što je biljka bogatija, to je veći saldo na vašem računu. I sigurno će više sreće doći u vaš dom.

Izvor: Shutterstock

(MONDO/Sensa)