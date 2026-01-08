Automobili okovani ledom, a strugalice beskorisne: Pogledajte trik koji topi led za par sekundi

Zaleđena stakla, brave ne mogu da se pomjere, a za čišćenje je potrebno više od pola sata. Evo kako da uštedite i vrijeme i živce zbog zaleđenog automobila.

Izvor: Shutterstock/Andrei Salavei

Ovih dana mnogi građani Srbije muku muče sa pravim zimskim uslovima. Automobili su zaledili preko noći, kvake se ne pomjeraju, brave ne reaguju, a stakla su potpuno prekrivena ledom. Zbog toga mnogi vozači odustaju od vožnje. I možda je tako i bolje. Bezbjednost je na prvom mjestu, a putevi su pod ovakvim vremenskim uslovima znatno otežani i klizavi.

Vozači ne vole snijeg i mraz iz više razloga, a zaleđena stakla na automobilu tek su početak problema. Malo ko uživa u napornom struganju leda na temperaturama u minusu. Ipak, kada je vožnja neophodna, postoji nekoliko trikova koji mogu da uštede vrijeme i živce. Jedan od njih odnosi se na brzo i efikasno odleđivanje stakala na automobilu.

Kućni način za odleđivanje stakala na automobilu

Uklanjanje leda sa stakala je obavezno prije nego što krenete. Većina ljudi koristi klasičnu strugalicu, što jeste efikasno, ali i zamorno i dugotrajno rješenje. Međutim, postoji način da se stakla odlede mnogo brže i lakše. Potreban vam je samo jedan proizvod koji vrlo vjerovatno već imate u automobilu - tečnost za pranje vetrobrana.

Ako ste, pak, svu tečnost za pranje vetrobrana već potrošili, postoji još jedan brz način za odleđivanje stakala. Potrebna su vam dva sastojka: voda (najbolje destilovana) i alkohol. Pomješajte ih u odnosu 1:3 i tom mješavinom poprskajte ili polijte zaleđena stakla. Efekat će biti sličan kao kod prve metode. Sloj leda će veoma brzo nestati. Ne vjerujete? Pogledajte snimak u kojem je sve prikazano.

Trik za uklanjanje leda na automobilu Izvor: YouTube/King Suzuki

Američki meteorolog Ken Viders pokazuje kako se brzo i lako uklanja led sa automobilskog stakla. U nastavku snimka možete da vidite i kako korak po korak sami da napravite ovu smjesu za odleđivanje. Zaista nije ništa komplikovano. Zašto ovakav preparat tako brzo uklanja led? Sve se zasniva na tome da alkohol ima znatno nižu tačku smrzavanja od vode.

"Nije da će led magično nestati, ali će svakako znatno olakšati njegovo uklanjanje sa površine stakla", objašnjava Ken Viders i preporučuje da probate.

Ako ipak niste ljubitelji eksperimenata i kućnih rješenja, u prodavnicama možete da pronađete razna sredstva za odleđivanje stakala na automobilu. Ako želite da izbjegnete potrebu za odleđivanjem stakala, možete jednostavno da ih prekrijete specijalnom zaštitnom navlakom. Jednako dobro može da posluži i bilo koji komad materijala, poput starog ćebeta ili čak običnog kartona. Možda ne izgleda lijepo, ali je efikasno i štedi vas jutarnjeg smrzavanja i struganja.

(MONDO)