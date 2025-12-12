logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Incident u Francuskoj: Automobil probio staklo i upao u bazen sa plivačima (FOTO)

Incident u Francuskoj: Automobil probio staklo i upao u bazen sa plivačima (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Neobičan i gotovo nezapamćen incident dogodio se u četvrtak naveče u francuskom gradu La Ciotat, kada je vozilo probilo stakleni zid gradskog bazena i uletjelo u glavni bazen, u kojem su se u tom trenutku nalazili plivači.

Automobil probio staklo i upao u bazen Izvor: X/Screenshot

Nesreća se dogodila oko 20:50 časova. Prema izvještajima, automobil je prvo probio ogradu parkinga, a zatim razbio veliku staklenu površinu zgrade prije nego što je pao u vodu.

U automobilu su se nalazile 38-godišnja žena i njena petogodišnja kćerka. Iako vozilo, srećom, nije direktno povrijedilo nijednog plivača, situacija je zahtijevala hitnu reakciju.

Zahvaljujući brzoj intervenciji dva spasioca i jednog prolaznika, majka i kćerka su uspješno izvučene iz potopljenog automobila.

One su, iako nepovrijeđene, preventivno prevezene u lokalnu bolnicu na pregled. Zabilježena je i lakša povreda kod jednog muškarca koji se zatekao na licu mjesta, a povrijedio ga je komad razbijenog stakla.

Zvaničnici su osigurali mjesto događaja, a gradske službe sada rade na uklanjanju vozila. Zbog znatne štete koju je objekat pretrpio, gradski bazen će ostati zatvoren na nekoliko sedmica.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska automobil bazen

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ