Incident u Francuskoj: Automobil probio staklo i upao u bazen sa plivačima (FOTO)

Neobičan i gotovo nezapamćen incident dogodio se u četvrtak naveče u francuskom gradu La Ciotat, kada je vozilo probilo stakleni zid gradskog bazena i uletjelo u glavni bazen, u kojem su se u tom trenutku nalazili plivači.

Izvor: X/Screenshot

Nesreća se dogodila oko 20:50 časova. Prema izvještajima, automobil je prvo probio ogradu parkinga, a zatim razbio veliku staklenu površinu zgrade prije nego što je pao u vodu.

U automobilu su se nalazile 38-godišnja žena i njena petogodišnja kćerka. Iako vozilo, srećom, nije direktno povrijedilo nijednog plivača, situacija je zahtijevala hitnu reakciju.

Zahvaljujući brzoj intervenciji dva spasioca i jednog prolaznika, majka i kćerka su uspješno izvučene iz potopljenog automobila.

One su, iako nepovrijeđene, preventivno prevezene u lokalnu bolnicu na pregled. Zabilježena je i lakša povreda kod jednog muškarca koji se zatekao na licu mjesta, a povrijedio ga je komad razbijenog stakla.

Zvaničnici su osigurali mjesto događaja, a gradske službe sada rade na uklanjanju vozila. Zbog znatne štete koju je objekat pretrpio, gradski bazen će ostati zatvoren na nekoliko sedmica.