Genetski kod genija: Naučnici tragaju za DNK Leonarda Da Vinčija - da li su konačno blizu istini?

Istraživači uključeni u projekat "DNK Leonarda da Vinčija" tvrde da su na dokumentima starim oko 500 godina i na jednom crtežu pronašli podudarne genetske tragove

Izvor: Shutterstock/Gorodenkoff

Istraživači uključeni u projekat "DNK Leonarda da Vinčija" saopštili su da su pronašli podudarne genetske tragove na dokumentima starim oko 500 godina i na jednom crtežu, što bi moglo da pomogne u identifikaciji izgubljenih ili spornih djela slavnog renesansnog umjetnika, ali i da pruži nove uvide u poreklo njegovog izuzetnog talenta.

Kako navode autori projekta, DNK podudarnosti otkrivene su između pisama Frozina di ser Đovanija da Vinčija, daljeg rođaka Leonardovog dede, i crteža ugljem pod nazivom "Sveto dijete", za koji se vjeruje da je Da Vinčijevo djelo.

Genetski materijal pronađen je u vosku za pečaćenje pisama, ali i na samom papiru.

Tim istraživača sada pokušava da prikupi dodatne DNK uzorke sa Leonardovih rukopisa, crteža i beležnica koje se čuvaju u najpoznatijim svjetskim institucijama, kao i od živih i preminulih članova njegove porodice, kako bi se potvrdio jedinstveni genetski niz.

Jedan od rukovodilaca projekta, Džesi Osubel sa Rokfeler univerziteta u Njujorku, izjavio je da bi zahvaljujući ovim otkrićima uskoro moglo postati moguće pouzdano identifikovati Leonardovu DNK direktno sa njegovih rukopisa.

To bi omogućilo preciznije utvrđivanje autorstva spornih umjetničkih djela, ali i dublje razumevanje njegovih izuzetnih sposobnosti, uključujući teorije o posebno razvijenoj vizuelnoj percepciji.

Istraživači se nadaju da će kustosi velikih zbirki, poput Kraljevske kolekcije u Vindzorskom zamku, podržati projekat, naročito nakon što je pokazano da se uzorkovanje može obaviti bez oštećenja umjetnina. Tako bi se, kako navode, mogao stvoriti potpuniji genetski profil Leonarda da Vinčija.

Postoji i mogućnost da se DNK tragovi pronađu u samim bojama na slikama, jer je poznato da je Leonardo često koristio prste tokom slikanja.

Leonardo da Vinči rođen je 1452. godine u mjestu Vinči u Italiji i autor je nekih od najpoznatijih djela svjetske umjetnosti, poput "Mona Lize", "Tajne večere" i "Vitruvijevog čovjeka".

Osim umjetnosti, ostavio je dubok trag i u nauci i tehnici, daleko ispred svog vremena.

Mjesto njegove sahrane i dalje je nepoznato.

Iako je tokom iskopavanja 1863. godine pronađen skelet za koji se sumnja da bi mogao pripadati Da Vinčiju, vlasti su dozvolile DNK analizu tek nakon što se pronađe pouzdan genetski uzorak za poređenje.

U projektu učestvuju stručnjaci iz oblasti antropologije, istorije umjetnosti, genealogije i mikrobiologije iz više evropskih zemalja, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država.

(Mondo/rts.rs)