Inicijativa za spas kućnih budžeta: Udruženje "Reakcija" od vlasti Banjaluke traži hitan set mjera

Udruženje za zaštitu potrošača "Reakcija" iz Banjaluke saopštilo je da je gradskim vlastima uputilo inicijativu za donošenje hitnih mjera podrške građanima kako bi se ublažile ekonomske posljedice globalne krize izazvane sukobima na Bliskom istoku.

Iz ovog udruženja su danas objavili da su inicijativu predali na protokol Gradske uprave, te je uputili gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću i predsjedniku Skupštine grada Lјubi Ninkoviću.

Naveli su da je cilj inicijative da se pravovremeno reaguje i građanima pomogne da što lakše prebrode udar na kućne budžete, posebno u situaciji kada rast cijena nafte i naftnih derivata gotovo uvijek dovodi i do lančanog poskupljenja brojnih roba i usluga.

"Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković i sam je proteklih dana upozoravao na moguće negativne ekonomske posljedice koje bi aktuelna globalna kriza mogla donijeti u narednom periodu, zbog čega smatramo da je važno da se već sada razmotre konkretne mjere podrške građanima", ističu iz Udruženja "Reakcija".

Ovim prijedlogom Gradskoj upravi i Skupštini grada predložen je set mjera koje bi bile na snazi najmanje tri mjeseca, a koje se odnose na segmente koji su u nadležnosti lokalne zajednice.

Među ključnim prijedlozima nalazi se uvođenje besplatnog javnog gradskog prevoza za sve kategorije stanovnika Banjaluke u naredna tri mjeseca, uz obezbjeđivanje sredstava iz Budžeta grada za pokrivanje troškova prevoznika, čime bi se građanima direktno pomoglo u smanjenju troškova nastalih zbog rasta cijena goriva.

Udruženje predlaže i smanjenje stope poreza na nepokretnosti za 50 odsto do kraja ove godine, kako bi se domaćinstvima olakšao finansijski pritisak u uslovima rasta cijena i opšte ekonomske neizvjesnosti.

Jedna od predloženih mjera je i povećanje izdvajanja za sufinansiranje boravka djece u javnim i privatnim vrtićima za dodatnih 20 odsto do kraja godine, kako bi roditelji dobili konkretnu finansijsku podršku.

Udruženje "Reakcija" predlaže i da Grad Banjaluka subvencioniše cijenu vode za dodatnih 20 odsto u naredna tri mjeseca i da odustane od već usvojenog povećanja cijene vode, kao i da se ne prihvate zahtjevi za poskupljenje koje su uputila preduzeća "Čistoća" i "Eko toplane", a koji se odnose na odvoz otpada i centralno grijanje.

Umjesto novih poskupljenja, iz ovog udruženja predlažu da Grad pronađe alternativne modele podrške komunalnim preduzećima kako bi se izbjeglo dodatno finansijsko opterećenje građana u ovom osjetljivom periodu.

Posebno je predloženo i obezbjeđivanje dodatnih budžetskih sredstava za javne kuhinje u Banjaluci kako bi se osigurala adekvatnija pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva.

Iz Udruženja "Reakcija" poručuju da je u vrijeme globalnih ekonomskih potresa posebno važno pokazati solidarnost i odgovornost prema građanima, naročito prema onima koji i u redovnim okolnostima teško obezbjeđuju osnovne životne potrebe.

Ističu da očekuju da će inicijativa biti razmotrena u što kraćem roku, te da će gradonačelnik uputiti prijedlog konkretnih mjera prema Skupštini grada kako bi one bile razmatrane i eventualno usvojene.

