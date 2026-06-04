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Zbog radova u Janji: Danas 5.000 potrošača bez struje u Bijeljini

Zbog radova u Janji: Danas 5.000 potrošača bez struje u Bijeljini

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Zbog radova „Elektroprenosa BiH“ u trafostanici „Bijeljina četiri“, danas će od 9:00 do 15:00 časova oko 5.000 potrošača u Janji i okolnim naseljima biti bez struje.

Veliko isključenje u Bijeljini: Danas 5.000 potrošača bez struje zbog radova u Janji Izvor: Shutterstock

U Bijeljini će danas 5.000 potrošača biti bez električne energije tokom radova "Elektroprenosa BiH" u trafostanici "Bijeljina četiri" u Janji.

Iz "Elektro-Bijeljine" je najavljeno da će zastoj u isporuci električne energije trajati od 9.00 do 15.00 časova.

Bez električne energije u ovom periodu biće potrošači u naseljenim mjestima Janja, Modran, Kojčinovac, Čardačine, Glogovac i Ljeskovac.

"Najavljeni radovi su od velikog značaja za pouzdanost sistema distribucije električne energije i zbog toga molimo korisnike da uvaže najavljeni zastoj", naveli su iz "Elektro-Bijeljine".

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