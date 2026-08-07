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Vučić priredio svečanu večeru za Zelenskog: Poznate teme razgovora u Beogradu (Foto)

Vučić priredio svečanu večeru za Zelenskog: Poznate teme razgovora u Beogradu (Foto)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Vučić priredio svečanu večeru u čast Zelenskog.

Vučić priredio svečanu večeru u čast Zelenskog Izvor: BuducnostSrbijeAV/Instagram

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečanu večeru u čast predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog koji je prvi put došao u zvaničnu posjetu Srbiji. On će imati sastanke sa premijerom Srbije Đurom Macutom, a za subotu 8. avgusta je zakazan glavni sastanak sa Vučićem nakon čega će dvojica predsednika potpisati i važan sporazum.

"Zadovoljstvo mi je što imam priliku da ugostim predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog koji prvi put boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, uz uverenje da će ova poseta doprineti daljem razvoju odnosa Srbije i Ukrajine i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Poželeo sam mu dobrodošlicu u Beograd, a večera je bila prilika da otvorimo razgovor o temama koje će biti u fokusu zvaničnih sastanaka, posebno o evropskom putu naših zemalja, ali i da gostima približimo duh Srbije, deo tradicije na koju smo ponosni", navodi se u objavi predsjednika Srbije.

Prethodno su se Vučić i Zelenski sastali u Kijevu na samitu “Jugoistočna Evropa - Ukrajina”. Ovo će biti njihov drugi susret za kratko vrijeme.

Dolazi nam u prvi bilateralnu posjetu. Dosad smo imali 5,6 susreta.

Mi imamo nekoliko važnih tema: jedna je evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima se na evropskom putu suočavamo. I vjerujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju itekako pomognemo, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari jedni od drugih.

Drugo pitanje je naša bilateralna ekonomska saradnja, i treće je ono što je takođe veoma važno, naša energetska saradnja. To su tri ključna pitanja, ali i sve druge teme su sasvim otvorene. Dakle, o našoj saradnji u oblasti kulture, sporta, svega drugog“, rekao je Vučić o posjeti Zelenskog u četvrtak 6. avgusta tokom svečanog dočeka pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji.

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Tagovi

Aleksandar Vučić Volodimir Zelenski

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