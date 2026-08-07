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Drama u Njemačkoj: Policija upucala državljanina Srbije koji ih je napao lopatom, njegov brat automobilom probio kordon

Drama u Njemačkoj: Policija upucala državljanina Srbije koji ih je napao lopatom, njegov brat automobilom probio kordon

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Njemačka policija ranila Srbina koji je napao suprugu, a onda je njegov brat automobilom namjerno udario policajca.

Njemačka policija upucala Srbina zbog nasilja nad ženom Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Njemačka policija upucala je državljanina Srbije (41) zbog porodičnog nasilja nad svojom ženom (39) i zbog napada na službeno lice, piše njemački "Welt". Ona je zvala policiju u četvrtak 6. avgusta u večernjim časovima zbog straha da će joj suprug nauditi.

"Patrola je ušla u kuću kako bi razgovarala sa ženom i razjasnila situaciju. U tom trenutku se pojavio njen 41-godišnji suprug, koji je prethodno bio u drugom dijelu kuće.

Muškarac je uzeo lopatu i njome počeo verbalno i fizički da prijeti policajcima i supruzi. Policajci su se, zajedno sa ženom, povukli iz kuće na ulicu, a muškarac nije prestajao sa prijetnjama.

Svi pokušaji policije da natjeraju muškarca da spusti lopatu su propali. Čak ni upotreba biber-spreja nije imala efekta. Odjednom je muškarac direktno krenuo u napad na službena lica, a jedan policajac je tada zapucao ka njemu", ispričao je izvor pomenutog njemačkog lista.

Očevici kažu da su se čula tri pucnja. Srbin je pogođen u predjelu grudi i stomaka.

"Hitna pomoć ga je sa povredama opasnim po život prevezla u bolnicu, gdje je hitno operisan i nalazi se na intenzivnoj njezi. Supruga i policajci nisu povrijeđeni", rekao je svjedok pucnjave za nemački "sued deutsche".

U međuvremenu je brat državljanina Srbije automobilom namjerno uletio u prostor koji je ogradila policija. Tom prilikom je povrijeđen jedan policajac.

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Tagovi

Njemačka nasilje

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