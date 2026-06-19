Drama na benzinskoj pumpi: Muškarac pretukao radnicu zbog sličica za Mundijal

Njemačka policija traga za muškarcem osumnjičenim za krađu sličica za Svjetsko prvenstvo i napad na radnicu benzinske pumpe.

Izvor: Lucas Aguayo Araos / AFP / Profimedia

Njemačka policija traga za 43-godišnjim muškarcem koji je u Švajnfurtu, kako se sumnja, ukrao nekoliko pakovanja sličica za Svetsko prvenstvo 2026. a zatim fizički napao radnicu benzinske pumpe.

Prema navodima policije, muškarac je najprije kupio cigarete, a nakon njegovog odlaska radnica je primijetila da nedostaje više pakovanja sličica, navodi "t-online".

Radnica je pregledala snimke nadzornih kamera, prepoznala osumnjičenog i potom ga sustigla na obližnjoj raskrsnici.

Kada ga je suočila sa sumnjama, muškarac ju je, prema tvrdnjama, odgurnuo i više puta udario u lice, nakon čega je pobjegao.

Vrednost ukradenih pakovanja procjenjuje se na oko 40 evra, ali je slučaj zbog napada prerastao u ozbiljnu policijsku istragu.

(MONDO)