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Drama na benzinskoj pumpi: Muškarac pretukao radnicu zbog sličica za Mundijal

Drama na benzinskoj pumpi: Muškarac pretukao radnicu zbog sličica za Mundijal

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Njemačka policija traga za muškarcem osumnjičenim za krađu sličica za Svjetsko prvenstvo i napad na radnicu benzinske pumpe.

Muškarac pretukao radnicu zbog sličica za Mundijal Izvor: Lucas Aguayo Araos / AFP / Profimedia

Njemačka policija traga za 43-godišnjim muškarcem koji je u Švajnfurtu, kako se sumnja, ukrao nekoliko pakovanja sličica za Svetsko prvenstvo 2026. a zatim fizički napao radnicu benzinske pumpe.

Prema navodima policije, muškarac je najprije kupio cigarete, a nakon njegovog odlaska radnica je primijetila da nedostaje više pakovanja sličica, navodi "t-online".

Radnica je pregledala snimke nadzornih kamera, prepoznala osumnjičenog i potom ga sustigla na obližnjoj raskrsnici.

Kada ga je suočila sa sumnjama, muškarac ju je, prema tvrdnjama, odgurnuo i više puta udario u lice, nakon čega je pobjegao.

Vrednost ukradenih pakovanja procjenjuje se na oko 40 evra, ali je slučaj zbog napada prerastao u ozbiljnu policijsku istragu.

(MONDO)

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Tagovi

Njemačka nasilje Mundijal 2026 sličice

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