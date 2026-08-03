Vučić i Dodik odali počast žrtvama ustaškog terora na Kupresu uz najavu finansijske pomoći mještanima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je pomoć u vezi sa vodosnabdijevanjem mještanima Novog Sela kod opštine Kupres - Republika Srpska.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

Mještani su naveli da je za to potrebno oko dva miliona evra, a Vučić je obećao oko 60 odsto sredstava, a da se za ostatak obrate za pomoć Republici Srpskoj.

Mještani su zatražili i pomoć u izgradnji mljekare.

Vučić i predsjednik Milorad Dodik SNSD-a odali su poštu poginulim i nestalim, te položili cvijeće na spomenik žrtvama ustaškog terora.

Tokom posjete Vučiću su poklonjene gusle i knjige koje svjedoče o stradanju srpskog naroda na ovom području.

Dodik i Vučić prethodno su posjetili porodicu Darka Ilić u selu Vodice kod Šipova, te Janjske otoke.

Oni će danas posjetiti porodičnu kuću Vučića u Čipuljiću kod Bugojna.