Rudari Kaknja ponovo obustavili rad, traže uplatu doprinosa

Rudari Rudnika mrkog uglja Kakanj ponovo su stupili u radnički neposluh jer im nisu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Izvor: Shutterstock

Predsjednik Sindikata Rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić rekao je da rudari ne mogu da ovjere zdravstvene knjižice za sebe i svoje porodice.

On je naveo da nije normalno da ljudi koji rade najteži i najhumaniji posao ne mogu ovjeriti knjižicu, odnosno ne mogu se liječiti.

"Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona prošlog je mjeseca dozvolio ovjeru knjižica za zaposlene u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica, ali uz uslov da se za 15 dana, odnosno do 27. jula, održi sastanak o toj temi i iznađe rješenje. Međutim, sastanak nije održan, a to je dovelo do toga da ponovo ne možemo ovjeravati knjižice", rekao je Fazlić.

On kaže da bi u toku dana trebalo da bude održan sastanak u resornom federalnom Ministarstvu energije, rudarstva i industrije, na kojem će biti prisutni direktori Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, prenose federalni mediji.

(Srna)