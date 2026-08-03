logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rudari Kaknja ponovo obustavili rad, traže uplatu doprinosa

Rudari Kaknja ponovo obustavili rad, traže uplatu doprinosa

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Rudari Rudnika mrkog uglja Kakanj ponovo su stupili u radnički neposluh jer im nisu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Rudari Izvor: Shutterstock

Predsjednik Sindikata Rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić rekao je da rudari ne mogu da ovjere zdravstvene knjižice za sebe i svoje porodice.

On je naveo da nije normalno da ljudi koji rade najteži i najhumaniji posao ne mogu ovjeriti knjižicu, odnosno ne mogu se liječiti.

"Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona prošlog je mjeseca dozvolio ovjeru knjižica za zaposlene u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica, ali uz uslov da se za 15 dana, odnosno do 27. jula, održi sastanak o toj temi i iznađe rješenje. Međutim, sastanak nije održan, a to je dovelo do toga da ponovo ne možemo ovjeravati knjižice", rekao je Fazlić.

On kaže da bi u toku dana trebalo da bude održan sastanak u resornom federalnom Ministarstvu energije, rudarstva i industrije, na kojem će biti prisutni direktori Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, prenose federalni mediji.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kakanj rudari

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ