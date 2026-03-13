Rudari u Kaknju obustavili proizvodnju: Odbili da siđu u jamu zbog neisplaćene plate

U Rudniku mrkog uglja "Kakanj" obustavljena je proizvodnja, nakon što su rudari odbili da siđu u jamu, jer im februarska plata nije isplaćena u roku koji je postavio sindikat.

Izvor: Shutterstock

Prethodno je sindikat donio odluku da će zaposleni u rudniku pokrenuti radničku neposlušnost ako plata ne bude uplaćena najkasnije do 15 časova, prenose federalni mediji.

Radnici su poručili da će proizvodnja biti obustavljena sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Sindikalni predstavnici ranije su upozorili da je strpljenje radnika pri kraju, posebno što troškovi života svakodnevno rastu, a porodice rudara direktno zavise od redovne isplate plata.

(Srna)