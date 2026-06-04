Kolaps na ulazu u Banjaluku: Nepregledna kolona vozila na brzoj cesti, vozači apeluju da izbjegavate ovaj pravac

Na brzoj cesti iz pravca Klašnica i Trna prema Banjaluci formirana je kilometarska kolona vozila zbog radova na rekonstrukciji. Vozači savjetuju izbjegavanje ove dionice.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Na brzoj cesti iz smjera Klašnica i Trna prema Banjaluci formirana je nepregledna kolona vozila. Vozači koji se trenutno nalaze na ovoj dionici javljaju o velikom zastoju i savjetuju svima koji planiraju put u ovom pravcu da obavezno izbjegavaju ovu rutu i potraže alternativna rješenja.

Informacije o saobraćajnom čepu brzo su se proširile društvenim mrežama i Viber grupama koje vozači koriste za praćenje stanja na putevima.

"Brza cesta Trn – Banjaluka, zastoj, nepregledna kolona", glasi jedna od poruka frustriranih vozača koji apeluju na strpljenje i preporučuju staru cestu kao bržu opciju.

Glavni razlog za današnji saobraćajni kolaps jeste nastavak radova na modernizaciji i obnovi magistralnog puta MI-101, koji je u javnosti poznat kao brza cesta Klašnice – Banjaluka.

Radovi na ovoj izuzetno prometnoj dionici zvanično su nastavljeni 13. maja, nakon što je krajem prošle godine završena sanacija jednog dijela puta. Pored toga, dodatni razlog leži u činjenici da je u toku uklanjanje betonskih barijera na jednoj dionici ovog puta.