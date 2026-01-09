Saobraćajna nezgoda na brzoj cesti: Automobil se prevrnuo na bok (FOTO)

Na brzoj cesti Banjaluka – Laktaši, u blizini jedne benzinske pumpe, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj se automobil okrenuo na bok.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

U nezgodi je učestvovalo crveno putničko vozilo koje je, iz za sada nepoznatih razloga, završilo na bočnoj strani na dijelu puta koji vodi prema Laktašima.

Na mjestu događaja policija reguliše saobraćaj, a očekuje se dolazak uviđajne ekipe. Trenutno nema zvaničnih informacija o tome da li u ovoj nezgodi ima povrijeđenih osoba, kao ni o tačnim uzrocima koji su doveli do prevrtanja automobila.