Eksplozija u jevrejskoj školi u Amsterdamu: Islamistička grupa preuzela odgovornost za napad

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Eksplozija je rano jutros oštetila jevrejsku školu u Amsterdamu, što je gradonačelnik Femke Halsema opisala kao "namjerni napad na jevrejsku zajednicu". Islamistička grupa preuzela odgovornost za napad.

Eksplozija u jevrejskoj školi u Amsterdamu Izvor: Michel van Bergen / AFP / Profimedia

Gradonačelnica je dodala da je eksplozija u školi u luksuznom stambenom naselju u južnom dijelu Amsterdama nanijela ograničenu štetu.

"Ovo je kukavički čin agresije protiv jevrejske zajednice. Jevrejski narod u Amsterdamu sve više se suočava sa antisemitizmom. Ovo je neprihvatljivo", rekla je ona.

Policija i vatrogasci su brzo stigli na mjesto događaja, a u incidentu nije bilo povrijeđenih.

Bezbjednost u sinagogama i jevrejskim institucijama u holandskoj prijestonici već je bila pojačana nakon jučerašnjeg požara u sinagogi u centru Roterdama.

Grupa koja se predstavlja kao "Islamski pokret saradnika desnice" preuzela je odgovornost za napad na jevrejsku školu u Amsterdamu i na internetu objavila video koji prikazuje detonaciju zapaljive naprave.

Nova ekstremistička grupa povezana je sa više antisemitskih napada u posljednjih nekoliko dana, uključujući jučerašnju eksploziju ispred sinagoge u Roterdamu, prenose izraelski mediji.

Holandska policija uhapsila je četiri osobe osumnjičene za napad u kojem je zgrada sinagoge oštećena u požaru. 

Zabrinutost zbog mogućih napada na jevrejske zajednice širom svijeta porasla je nakon napada SAD i Izraela na Iran i naknadnog odgovora Teherana.

(Srna/Mondo)

