Odluka EU: Iranska Revolucionarna garda proglašena terorističkom organizacijom

Evropska unija danas je zvanično proglasila Korpus islamske revolucionarne garde Irana terorističkom organizacijom, čime su na snagu stupile sankcije koje podrazumevaju zamrzavanje imovine i zabranu finansiranja u državama članicama.

Izvor: Shutterstock

"Nakon političkog dogovora koji je Savet za spoljne poslove postigao 29. januara, Savjet je danas formalno odlučio da doda Korpus islamske revolucionarne garde na listu terorističkih organizacija EU", piše u saopštenju na internet strani Evropskog savjeta.

Savjet je naveo da Garda nakon ove odluke podliježe restriktivnim mjerama u okviru režima sankcije EU za borbu protiv terorizma.

To znači da će sav novac i druga imovina ili ekonomski resursi Garde u državama članicama EU biti zamrznuti, i od sada je pojedincima i kompanijama u EU zabranjeno da Gardi stave na raspolaganje finansijska sredstva i ekonomske resurse.

Evropska lista terorističkih grupa je odvojena od režima za sprovođenje sankcija Savjeta bezbjednosti UN usmerenih na Al Kaidu i Islamsku državu Iraka i Levanta.