Odluka EU: Iranska Revolucionarna garda proglašena terorističkom organizacijom

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Evropska unija danas je zvanično proglasila Korpus islamske revolucionarne garde Irana terorističkom organizacijom, čime su na snagu stupile sankcije koje podrazumevaju zamrzavanje imovine i zabranu finansiranja u državama članicama.

EU proglasila Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom Izvor: Shutterstock

Evropska unija je danas zvanično proglasila Revolucionarnu gardu Irana za teorističku organizaciju.

"Nakon političkog dogovora koji je Savet za spoljne poslove postigao 29. januara, Savjet je danas formalno odlučio da doda Korpus islamske revolucionarne garde na listu terorističkih organizacija EU", piše u saopštenju na internet strani Evropskog savjeta.

Savjet je naveo da Garda nakon ove odluke podliježe restriktivnim mjerama u okviru režima sankcije EU za borbu protiv terorizma.

To znači da će sav novac i druga imovina ili ekonomski resursi Garde u državama članicama EU biti zamrznuti, i od sada je pojedincima i kompanijama u EU zabranjeno da Gardi stave na raspolaganje finansijska sredstva i ekonomske resurse.

Evropska lista terorističkih grupa je odvojena od režima za sprovođenje sankcija Savjeta bezbjednosti UN usmerenih na Al Kaidu i Islamsku državu Iraka i Levanta.

