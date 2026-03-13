Otkazano više od 600 letova zbog štrajka pilota: Putnici u neizvjesnosti, kolaps u poznatoj avio-kompaniji u EU

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Više od 600 letova otkazano je zbog štrajka pilota poznate njemačke kompanije, prema navodima stranih medija, putnici su zarobljeni na aerodromu.

Više od 600 letova otkazano je zbog štrajka pilota u Njemačkoj Izvor: Shutterstock

Više od 600 letova otkazano je u petak u Njemačkoj, drugog dana štrajka pilota "Lufthanze" zbog spora oko zarada i korporativnih penzija, prenosi njemačka novinska agencija (dpa).

Prema podacima operatera, oko 450 polazaka i dolazaka otkazano je na aerodromu u Frankfurtu, dok je u Minhenu, drugom glavnom čvorištu ove aviokompanije, otkazano 180 letova.

Sindikat pilota "Kokpit", pozvao je više od 5.000 pilota glavne "Lufthanzine" kompanije, kao i njenih podružnica "Lufthanza Kargo" i "Lufthanza SitiLajn“, da se pridruže obustavi rada. Podsjetimo, stotine letova otkazano je i tokom četvrtka.

Štrajk zbog plata i penzija

Razlog štrajka je izostanak dogovora između aviokompanije i sindikata oko povećanja plata u regionalnoj podružnici "SitiLajn“, kao i povećanja korporativnih penzija za pilote matične firme i "Lufthanza Karga“.

Dok iz "Lufthanze" navode da će tokom oba dana štrajka uspjeti da realizuju najmanje polovinu planiranog reda letenja - uključujući i do 60 odsto dugolinijskih letova - sindikat iznosi drugačije podatke. Prema njihovim tvrdnjama, štrajkom je prizemljeno čak 70 odsto letjelica.

Portparolka "Lufthanze" izjavila je u petak da kompanija za sada uspijeva da se drži redukovanog plana letenja.

(Fenix Magazine/Mondo) 

