Prekinuta sjednica Doma naroda BiH: SNSD srušio kvorum, zakoni na čekanju

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zvanično je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, nakon što se delegati SNSD-a nisu vratili u klupe.

Izvor: Bernard Milošević/SRNA

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović konstatovao je da zbog nedostatka kvoruma nema uslova za nastavak današnje sjednice.

"Nakon pauze uskraćen nam je kvorum i prekidam zasjedanje u skladu sa Poslovnikom prekidam zasjedanje", rekao je Ademović.

Prekid je uslijedio nakon pauze koju je zatražio predsjedavajući Kluba srpskog naroda u Domu naroda delegat Sredoje Nović da se, kako je rekao, ohlade glave.

Poslanici SNSD-a se nakon pauze nisu vratili na sjednicu te su tako srušili kvorum.

Tako je dnevni red od 69 tačaka, koliko je trebalo biti raspravljano na ovoj sjednici, ostao po strani dok su delegati diskutovali o svemu što nema veze s današnjom sjednicom.

U fokusu današnjeg zasjedanja su trebale biti izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Takođe, delegati su trebali razmatrati prijedloge zakona o Sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH, čiji su formalni predlagači članovi Kolegija Doma naroda (Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić).