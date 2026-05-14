Prekinuta hitna sjednica Doma naroda: SNSD i HDZ srušili kvorum, Ademović kritikovao blokade

Hitna sjednica Doma naroda PSBiH prekinuta zbog nedostatka kvoruma.

Izvor: Kemal Ademović/Facebook

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je danas zbog nedostatka kvoruma iz reda srpskog i hrvatskog naroda, nakon što su delegati iz SNSD-a i HDZ-a napustili zasjedanje.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić objasnio je da delegati iz SNSD-a nisu spremni da ih bilo ko „pretvara u publiku“. On je istakao da je Klub Srba na jutrošnjem Kolegijumu tražio da se izmjene Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona ne razmatraju po hitnoj, već po redovnoj proceduri kako bi mogli da djeluju amandmanski, što nije uvaženo.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović ocijenio je današnju sjednicu poluspješnom jer je, prije prekida, ipak usvojeno osam zakona, od kojih je šest sa evropskom oznakom (PZI), kao i izmjene Zakona o Oružanim snagama i Zakona o sigurnosti saobraćaja (Zakon o bahatoj vožnji).

Ipak, Ademović je oštro kritikovao kolege koje rušenjem kvoruma blokiraju rad kada im se, kako kaže, neki zakonski prijedlog ne dopada.

„Opet imamo situaciju u kojoj se neko ponaša kao da je ispred njega švedski sto – ovo hoće, ovo neće. Kad dođe do zakona koji mu se ne dopada, uskrati kvorum i to je to. Nema demokratskog pristupa, rasprave i glasanja argumentima, nego samo napuštanje sjednice“, kazao je Ademović.

Ademović je najavio da će se na narednoj redovnoj sjednici naći dva ključna evropska zakona koja su uslov za otvaranje pristupnih pregovora – Zakon o sudovima i Zakon o VSTV-u.

On je dodao da su u toku konsultacije kako bi se na dnevnom redu našao i Zakon o regulatoru i proizvodnji električne energije, kao i sporni Zakon o javnim nabavkama zbog kojeg je danas i došlo do blokade.