Dom naroda jednoglasan: Usvojen zakon za sprečavanje finansiranja terorizma i izbjegavanje "sive liste"

Jednoglasno usvojen zakon koji BiH spasava od sive liste Manivala.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas jednoglasno, po hitnom postupku, Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Ovim potezom BiH nastoji ispuniti stroge međunarodne standarde i izbjeći stavljanje na „sivu listu“ Manivala.

Usvajanje ovog zakona direktan je odgovor na izvještaj Komiteta eksperata Manival iz decembra 2024. godine, u kojem je ocijenjeno da BiH nema funkcionalan sistem za sprovođenje međunarodnih finansijskih sankcija. Novim zakonskim rješenjem uspostavlja se potpun mehanizam za implementaciju sankcionih mjera i zamrzavanje imovine sumnjivog porijekla.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović istakao je da ovaj akt uvodi standarde EU i da bi, zahvaljujući njemu, Manival mogao „progledati kroz prste“ Bosni i Hercegovini.

„Kao zemlja koja želi da se pridruži EU, usklađujemo zakone sa pravnom tekovinom Unije“, naveo je Ademović.

Delegat Ilija Cvitanović primijetio je da je današnja hitna sjednica dokaz da se, pod pritiskom javnosti i u kriznim situacijama, Dom naroda može sastati i donijeti odluke od sudbinskog značaja za državu, bez obzira na političke nesuglasice oko sazivanja sjednica.

Želimir Nešković, delegat iz Kluba srpskog naroda, naglasio je važnost zakona za sve građane Republike Srpske i Federacije BiH, što je potvrdila i jednoglasna podrška u sali.

Za usvajanje zakona glasalo je 14 delegata, odnosno svi koji su bili prisutni na sjednici.

Do usvajanja zakona došlo je nakon što je SNSD, koji je u prethodnih nekoliko mjeseci rušio kvorum rada Doma naroda, na jedan dan prekinuo blokadu ovog doma.

Ipak, čak ni usvajanje ovog zakona nije garancija, imajući u vidu da nisu ispunjeni svi uslovi. Dva dodatna zakona (Zakona o dopuni Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom) su "zastali" u Vijeću ministara BiH.