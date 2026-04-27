Nešković nakon još jedne blokade: Špirić da se vrati u srpski Klub da izglasamo jeftinije gorivo i veće plate

Autor Dušan Volaš
0

Delegat u Klubu Srba Doma naroda PS BiH, Želimir Nešković, oglasio se saopštenjem kritikujući nedolazak delegata SNSD-a na sjednicu ovog doma, ističući da blokade HDZ-a i SNSD-a direktno štete građanima.

želimir nešković Izvor: SDS

Nakon još jedne sjednice koja nije održana zbog nedostatka kvoruma, Nešković je izrazio žaljenje što, kako navodi, Dragan Čović ponovo nije pustio delegate SNSD-a da prisustvuju radu.

"Nikoli Špiriću je bolje da se vrati u Klub srpskog naroda, nego što djeluje kao pridruženi član hrvatskog Kluba. Njegov SNSD pozivam da ne potpomaže stvaranje novog Blajburga na teritoriji Dervente", izjavio je Nešković.

On je naglasio da je sramota što su delegati SNSD-a, prema njegovim riječima predvođeni Draganom Čovićem, ponovo oborili kvorum za sjednicu na kojoj je trebalo da se raspravlja o ključnim životnim pitanjima.

"Trebali smo govoriti o pojeftinjenju goriva za naše građane i povećanju plata za zaposlene u zajedničkim institucijama. Mnogo bitnih odluka je blokirano zbog nerada osovine HDZ – SNSD", rekao je Nešković.

Zaključujući svoje obraćanje, Nešković je pozvao delegate HDZ-a i SNSD-a da odustanu od daljih blokada, upozorivši da taj nerad košta građane mnogo više od samih plata delegata koji se ne pojavljuju na poslu.

Podsjećamo, hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je zbog nedostatka kvoruma u Klubu Srba, odnosno odsustva delegata iz SNSD-a.

