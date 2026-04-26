Nešković poručio Čoviću: Pusti srpske delegate da dođu na sjednicu Doma naroda

Izvor: SDS

Delegat SDS-a u Klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković uputio je oštre kritike Draganu Čoviću, kojeg je nazvao "neformalnim predsjednikom SNSD-a", poručivši mu da "velikodušno pusti" tri srpska delegata da prisustvuju sjednici Doma naroda.

Nešković je naveo da je krajnje vrijeme da se prekine, kako je rekao, politička predstava u kojoj srpski delegati ne dolaze na sjednice i na taj način sprečavaju smanjenje akciza na gorivo.

"Na taj način ne pomažu kućnim budžetima građana", poručio je Nešković.

Dodao je da očigledno nije dovoljan poslovnik, već da je potreban i nečiji lični pristanak.

"Ako već Dragan Čović ima tu moć da određuje ko iz Republike Srpske može da prisustvuje sjednici, onda bi bilo korektno da to i javno prizna, da više ne glumimo institucije", rekao je Nešković.

On je ironično dodao da nije problem ni da se uvedu propusnice ili posebne dozvole, samo da se razjasni "ko je portir, a ko delegat".

"Možda bi bilo najjednostavnije da Čović napravi spisak podobnih i nepodobnih, pa da znamo na čemu smo. Ovako se samo vrtimo u krug i pravimo cirkus od institucija", naveo je Nešković.

Ocijenio je da cijela situacija dodatno pokazuje duboke političke nesuglasice i blokade koje već duže vrijeme prate rad Doma naroda, gdje se, umjesto rasprave o zakonima, sve češće vodi borba oko samog prava na prisustvo sjednicama.