logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nešković poručio Čoviću: Pusti srpske delegate da dođu na sjednicu Doma naroda

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Delegat SDS-a Želimir Nešković poručio je Draganu Čoviću da omogući prisustvo srpskih delegata sjednici Doma naroda BiH i kritikovao političke blokade.

Želimir Nešković Izvor: SDS

Delegat SDS-a u Klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković uputio je oštre kritike Draganu Čoviću, kojeg je nazvao "neformalnim predsjednikom SNSD-a", poručivši mu da "velikodušno pusti" tri srpska delegata da prisustvuju sjednici Doma naroda.

Nešković je naveo da je krajnje vrijeme da se prekine, kako je rekao, politička predstava u kojoj srpski delegati ne dolaze na sjednice i na taj način sprečavaju smanjenje akciza na gorivo.

"Na taj način ne pomažu kućnim budžetima građana", poručio je Nešković.

Dodao je da očigledno nije dovoljan poslovnik, već da je potreban i nečiji lični pristanak.

"Ako već Dragan Čović ima tu moć da određuje ko iz Republike Srpske može da prisustvuje sjednici, onda bi bilo korektno da to i javno prizna, da više ne glumimo institucije", rekao je Nešković.

On je ironično dodao da nije problem ni da se uvedu propusnice ili posebne dozvole, samo da se razjasni "ko je portir, a ko delegat".

"Možda bi bilo najjednostavnije da Čović napravi spisak podobnih i nepodobnih, pa da znamo na čemu smo. Ovako se samo vrtimo u krug i pravimo cirkus od institucija", naveo je Nešković.

Ocijenio je da cijela situacija dodatno pokazuje duboke političke nesuglasice i blokade koje već duže vrijeme prate rad Doma naroda, gdje se, umjesto rasprave o zakonima, sve češće vodi borba oko samog prava na prisustvo sjednicama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Želimir Nešković Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović SNSD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ