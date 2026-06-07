Svađao se sa majkom oko ChatGPT-ja, pa nestao: Mladi Amerikanac pronađen mrtav u šumi u Japanu

Porodica Džejmsa Vestona Higinsbotama potvrdila je njegovu smrt nakon potrage u planinama Japana, gdje je nestao tokom odmora.

Izvor: Facebook

Volonteri spasilačke službe u Japanu pronašli su tijelo studenta sa Univerziteta Oburn koji je nestao tokom porodičnog odmora, objavila je njegova porodica. Time je tragično okončana besomučna višednevna potraga koja se odvijala po šumovitim planinskim predjelima.

Džejms Veston Higinsbotam, dvadesetogodišnji mladić, pronađen je mrtav u okolini Kjota, potvrdila je njegova porodica u objavi na društvenim mrežama. U zvaničnom saopštenju nisu navedeni detalji o uzroku njegove smrti.

"Srca su nam slomljena što moramo da podijelimo vijest da je volonterska spasilačka grupa pronašla Vestona mrtvog u planinskom području izvan Kjota. Tugu koju osjećamo nemoguće je pretočiti u riječi", napisala je porodica stradalog mladića.

Svađa prije nestanka

Veston, koji je bio strastveni ljubitelj prirode, nestao je 29. maja. Odvojio se od roditelja i brata kako bi samostalno istraživao Kjoto, i to nakon što se posvađao sa majkom. Sukobili su se jer je ona koristila ChatGPT za planiranje i snalaženje na putovanju, čemu se on protivio zbog ogromnih prirodnih resursa koje takva vještačka inteligencija troši.

Prateći njegovu lokaciju preko aplikacije, roditelji su vidjeli da je Veston sjeo na voz i obišao nekoliko prodavnica. Poslali su mu poruku sa pitanjem kuda ide, ali je ubrzo nakon toga lokacija na njegovom telefonu bila isključena. Njegova majka istakla je da je to odudaralo od njegovog uobičajenog ponašanja.

Veston je posljednji put viđen na snimcima nadzornih kamera kako sam hoda u gradskoj četvrti Jamašina, stazom koja vodi ka planinarskoj ruti u obližnjoj šumi. Pošto je kamera snimila mladića blizu staze, a znajući njegovu ljubav prema pješačenju, policija je 2. juna odlučila da pretraži šumu. Međutim, potragu je otežalo snažno nevrijeme koje je te noći donijelo olujni vetar i obilnu kišu.

Policija prekinula potragu, porodica unajmila privatne spasioce

Službe su odmah izrazile veliku zabrinutost za Vestonovu bezbjednost tokom oluje ukoliko se u tom trenutku nalazio u planinama. Zvanična policijska potraga na gusto pošumljenom području prema kojem je mladić pješačio trajala je 72 sata i završena je u petak, navodi porodica. U akciju je bilo uključeno više od stotinu policajaca, tragački psi i helikopteri.

Nakon što je policija odustala, porodica Higinsbotam je u subotu pokrenula sopstvenu potragu. U pomoć su im pritekli lokalni stanovnici i unajmljeni spasilački tim, kako bi se usmjerili na dijelove šume u Jamašini koje policija prethodno nije pretražila.

Nakon što su pronašli Vestonovo tijelo, porodica je javno zahvalila svima koji su dijelili njihovu priču i pomagali u potrazi.

"Ogromna količina dobrote i podrške održala nas je tokom najmračnijih dana u našim životima. Hvala vam na vašim mislima, molitvama i podršci. Sada će nam trebati više nego ikada. Uvijek ćemo te voljeti, Vestone", napisala je porodica.

Živio je za prirodu i upoznavanje drugih kultura

Vestonova majka, Nensi Higinsbotam, opisala je svog sina kao vatrenog zaštitnika životne sredine i avanturistu koji je obožavao da putuje i uživa u divljini.

"Jednostavno je volio da boravi napolju, šeta stazama ili ode na kraće planinarenje, bez obzira na doba dana. To mu je predstavljalo čisto zadovoljstvo", ispričala je shrvana majka u razgovoru za CNN.

Kao veliki zaljubljenik u prirodu, Veston je svoj život posvetio njenoj zaštiti. Prije oko godinu dana postao je vegan, a na Univerzitetu Oburn studirao je inženjerstvo održivog razvoja.

Majka je dodala da se Veston neprestano obrazovao o svijetu i čitao knjige u svakoj prilici. Tako je i na ovom putovanju u zadnjem džepu stalno nosio knjigu o leptirima.

"Životni cilj bio mu je da putuje i posjeti sve te nevjerovatne planine i mjesta na kojima je mogao potpuno da se uživi u druge kulture", zaključila je Nensi.

(Index/MONDO)